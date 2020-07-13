Волочкова провела выходные с «ненавистной» мамой

13.07.2020, 5:53, Разное

К российской балерине Анастасии Волочковой на выходные приехала мама, с которой, по словам артистки, они долгое время находились в напряженных отношениях. Об этом бывшая прима Большого театра рассказывала Ксении Собчак.

На своей странице в Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова опубликовала фотоснимок, который она сопроводила комментарием, что на выходные к ней приехала «любимая мамочка». Вместе они посетили Петровский монастырь, погуляли во дворе дома и поужинали в ресторане. При этом о проблемах в отношениях балерина не вспоминала.

Ранее в интервью, которое Анастасия Волочкова давала Ксении Собчак, артистка обвиняла свою маму во многих бедах. Так, она рассказала, что в юности к ней относились как к проекту, при этом мама завидовала карьере дочери. А когда Волочкова начала встречаться с миллиардером Сулейманом Керимовым, то мама и вовсе вынудила ее сделать аборт.