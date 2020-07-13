 

Волочкова провела выходные с «ненавистной» мамой

13.07.2020, 5:53, Разное

К российской балерине Анастасии Волочковой на выходные приехала мама, с которой, по словам артистки, они долгое время находились в напряженных отношениях. Об этом бывшая прима Большого театра рассказывала Ксении Собчак.
На своей странице в Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова опубликовала фотоснимок, который она сопроводила комментарием, что на выходные к ней приехала «любимая мамочка». Вместе они посетили Петровский монастырь, погуляли во дворе дома и поужинали в ресторане. При этом о проблемах в отношениях балерина не вспоминала.

Ранее в интервью, которое Анастасия Волочкова давала Ксении Собчак, артистка обвиняла свою маму во многих бедах. Так, она рассказала, что в юности к ней относились как к проекту, при этом мама завидовала карьере дочери. А когда Волочкова начала встречаться с миллиардером Сулейманом Керимовым, то мама и вовсе вынудила ее сделать аборт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Мнение: Открытое письмо в защиту геббельсовской версии Катыни

17.06 / Скандалы: Лазурный берег Крыма

04.07 / Мнение: Старые песни о главном

11.06 / Настоящий потоп: жители Перми в ужасе от последствий ливня и града

18.05 / Ещё недавно большинство людей были готовы ходить на работу с простудой – опрос

18.06 / Шестеро человек сгорели заживо при ДТП в Саранске

09.07 / Мнение: Разглашение гостайны в СССР

19.04 / Мнение: Если вас бросили

28.06 / Мнение: Вопросы порнографии в Игре Престолов. Часть 2

09.05 / “Самое странное 9 мая”: Муцениеце отпраздновала День Победы без Прилучного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска