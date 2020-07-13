Мнение: О невероятной правде про коронавирусную смертность в Италии

13.07.2020, 5:35, Разное

Интересные вещи всплывают про Италию, где новый #коронавирус в начале года разгулялся с убийственной мощью, а показатели связанной с ним летальности до сих пор остаются одними из самых высоких в мире. Вот недаром говорят, что всё тайное становится явным, и никакая омерта тут не помеха. Правда – неприятная, горькая, шокирующая, невероятная – может выплыть наружу совсем с неожиданной стороны.

Даже из мира инвестиций.

Итак, по данным официальной статистики, летальность (CFR) CoVID-19 в Италии составила 14,5% от общего количества зарегистрированных случаев. Это очень высокий показатель: в среднем в мире он составляет 4-5%, в России – чуть более 1,5%.

Анализируя печальную статистику с Penisola appenninica, некоторые исследователи подозревали, что там явно дело нечистое. Но даже не догадывались, насколько грязное. Тем более, что большинство экспертов кивали на высокий средний возраст пациентов, традиционную скученность итальянцев и всем известное их раздолбайство, проявляющееся, увы, и в медицине. Как будто бы в Германии, где CFR – 4,5% старики старше.

Теперь выясняется, что эксперты не заметили слона. Одну характерную особенность итальянской жизни. Что интересно, первыми её углядели не врачи, а… финансисты.

Дело в том, что в последние годы в Италии стали набирать популярность необычные обеспеченные, т.е. более надёжные #облигации. Обеспечением для них служили неоплаченных счетов, выставленных итальянским органам здравоохранения различными частными компаниями. Согласно законодательству #ЕС, по просроченным счетам госструктур устанавливается гарантированная штрафная процентная ставка. Такие счета могут быть помещены в пул активов, на основе которых выпускаются долговые бумаги, обеспеченные ожидаемым денежным потоком от выплат должника по счетам.

Так вот, оказалось, что часть этих ценных бумаг была выпущена под долги фирмам, которые оказались под контролем определенных кланов Ндрангеты – крупной итальянской организованной преступной группировки, происходящей из Калабрии. Она не так известна, как сицилийская Коза Ностра или неаполитанская Каморра, но не менее могущественна. И также действует по всей стране. А европейский исследовательский институт Eurispes считает, что Ндрангета является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире и заправляет миллиардами.

«Нам предлагали эти облигации взять в портфель. Мы отказались по многим причинам, одна из которых состояла в том, что презентация данных инструментов не отвечала на самые важные вопросы, а уводила дискуссию в сторону. Другая – нам не понравились биографии людей, стоявших во главе схемы. Некоторые из руководителей фонда были бывшими или даже действующими чиновниками и попахивало коррупцией», – сообщает Елена Чиркова из Movchans’ Group. По её мнению, эта двусмысленная ситуация проливает свет на то, насколько тесно итальянское здравоохранение связано с мафией.

Также вспомним, что с мафиозными структурами традиционно связан и похоронный бизнес. Вспомним, что похороны пациентов, скончавшихся от CoVID-19, проходили по особым ритуалам и сопровождались повышенными мерами безопасности. И что под #коронавирус выделялось дополнительное финансирование как государством, так и частными страховыми компаниями.

Могла ли мафия упустить такой лакомый кусок? Вопрос риторический. А что надо сделать, чтобы сам кусок оказался пожирнее? Правильно: увеличивать в отчётах для правительства число заболевших и умерших от CoVID-19 пациентов. Благо, методика их учёта действующими стандартами ВОЗ позволяет манипулировать результатами в довольно широких пределах.

По соцсетям уже ходили слухи, что родственники умерших от пневмонии, инсульта или инфаркта пожилых итальянцев платили врачам деньги, чтобы те указывали в качестве причины смерти CoVID-19. Якобы так страховые выплаты будут выше. Сами страховщики получают при этом компенсации от государства и тоже не слишком цепляются к формальностям. Теперь к этой картине добавился ещё один штрих – интересы мафиозных кланов.

И, по правде говоря, паззл сложился. По крайней мере, итальянский. Невероятно? Отнюдь…

Или вы думаете, что в одной только России воруют осваивают бюджеты на CoVID-19?