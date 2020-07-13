 

Жирные кислоты уничтожают раковые клетки человека

13.07.2020, 4:40, Новости дня

Ученые смогли еще на один шаг стать ближе в вопросе лечения онкологических заболеваний.

Во время нового исследования ученым удалось доказать, что жирная кислота (дигомо-гамма-линоленовая кислота) под названием DGLA в человеческом организме может уничтожать раковые клетки. Во время опытов обнаружилось, что DGLA может индуцировать ферроптоз. Для данного типа программируемой окислительной некротической гибели клетки характерным является железо-зависимое перекисное окисление липидов.

Во время новой работы обнаружилось, что DGLA-нагруженные бактерии убивают все зародышевые и стволовые клетки у червей. Также было выявлено, что DGLA может вызывать ферроптоз у раковых клеток человека.



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