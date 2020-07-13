Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони

13.07.2020, 4:40, Новости дня

Во время нового исследования американские ученые испытали новый вид структур для спецматериалов.

Небольшие трехмерные кубики, которые были напечатаны из пластика со встроенными в них сложными фрактальными пустотами, в рассеивании ударных волн смогли доказать свою эффективность. В будущем разработка ученых может привести к появлению новых типов легкой брони и конструкционных материалов, которые будут эффективными против взрывов и кинетического воздействия.

По словам специалистов, целью их работы является управление волновыми взаимодействиями, которые возникают в результате ударной волны. Проверить свои фрактальные структуры ученые смогли, выпустив в них ударный элемент со скоростью примерно 1080 км/ч. Обнаружилось, что структурированные кубики рассеивали удары в пять раз лучше, чем сплошные кубы.