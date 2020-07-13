 

Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони

13.07.2020, 4:40, Новости дня

Во время нового исследования американские ученые испытали новый вид структур для спецматериалов.

Небольшие трехмерные кубики, которые были напечатаны из пластика со встроенными в них сложными фрактальными пустотами, в рассеивании ударных волн смогли доказать свою эффективность. В будущем разработка ученых может привести к появлению новых типов легкой брони и конструкционных материалов, которые будут эффективными против взрывов и кинетического воздействия.

По словам специалистов, целью их работы является управление волновыми взаимодействиями, которые возникают в результате ударной волны. Проверить свои фрактальные структуры ученые смогли, выпустив в них ударный элемент со скоростью примерно 1080 км/ч. Обнаружилось, что структурированные кубики рассеивали удары в пять раз лучше, чем сплошные кубы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Адвокат Лолиты Милявской обвинил ее бывшего мужа в клевете

15.06 / Министр обороны Японии собрался отказаться от американских ПРО Aegis

24.05 / Рамадан: коронавирус не смог отобрать праздник у мусульман

09.06 / Под автомобилем военной полиции РФ в Сирии взорвалась бомба

15.05 / Президент Грузии помиловала организатора антироссийских беспорядков

15.06 / В Волгограде задержали подростка, которого подозревают в подготовке взрыва в школе

27.06 / “Ситуация сильно ухудшилась”. Зеленский собирал чиновников из-за ситуации с COVID-19

25.05 / В Башкортостане суд лишил прав мать 7-летнего ребенка-маугли

13.05 / Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

27.05 / Сочинскую реку Хероту переименовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска