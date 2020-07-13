Разгадан механизм работы токсина в защитной системе бактерии

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13.07.2020, 4:40, Новости дня

Группа ученых описала схему работы механизма самозащиты бактерий из семейства систем токсин-антитоксин, приводящего к прекращению роста клетки.

Системы токсин-антитоксин в составе имеют два расположенных гена рядом. Одни ген кодирует белок-токсин, который нарушает различные клеточные процессы, а другой ген – нейтрализует токсин.

Среди бактерий такие системы токсин-антитоксин широко распространены. Во время новой работы группа ученых занималась исследованием токсина AtaT2, который относится к редкому классу токсинов GNAT. Обнаружилось, что этот токсин препятствует трансляции белка путем повреждения транспортной РНК, ответственной за включение в белки глицина.



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