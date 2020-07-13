 

France Info – в семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки

13.07.2020, 4:40, Новости дня

В самых крупных европейских реках исследователи с корабля Tara нашли множество выброшенных одноразовых средств защиты, пишет France Info со ссылкой на материал France Inter. Официальная представительница организации заявила, что много масок и перчаток уже попало в море, однако одноразовые маски из пропилена быстро разложатся в воде.


Reuters

В семи крупнейших европейских реках во время забора воды «регулярно» находили защитные маски и перчатки, пишет France Info со ссылкой на интервью специалиста из фонда Tara, который специализируется на научных исследованиях океанов.

В воскресенье, 12 июля, официальная представительница фонда Роми Хентингер рассказала в эфире France Inter, что такие данные вызывают беспокойство за будущее, потому что из них следует, что другие средства защиты уже попали в море. Эксперт уточнила, что одноразовые маски из пропилена «очень тонкие» и «быстро распадутся».

Как пишет французский сайт, шхуна Tara в рамках миссии по выявлению микропластика в воде исследовала семь из девяти самых крупных рек Европы: Темзу, Эльбу, Рейн, Сену, Эбро, Рону, Тибр, Гаронну и Луару. Капитан плавучей лаборатории Мартен Эрто отметил, что во всех пробах воды экспедиция выявила наличие микропластика, который «не разлагается в море, под влиянием ультрафиолетовых лучей или соли».



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