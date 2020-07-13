 

Цаплиенко заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство Украины. “Украерорух” опровергает

13.07.2020, 4:06, Новости дня

10 июля пассажирский самолет “Уральских авиалиний”, совершавший рейс SVR346 Анапа – Санкт-Петербург, проследовал через воздушное пространство Украины. Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко, приведя карты с ресурса Flightradar24.

Из приведенных данных следует, что Airbus направился на север через территорию ОРДЛО и Луганской области.

“Россияне вновь в украинском небе. Российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург над Донбассом – и оккупированным, и неоккупированным. Это невозможно было бы сделать без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась”, – написал он.

Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения в Украине 11 июля заявило в Facebook, что российский пассажирский самолет не пересекал границу Украины. “Украерорух” разместил свою версию маршрута лайнера.

До уваги журналістів та громадськостіЗа даними систем Украероруху, пасажирський літак рейсу SVR346 10 липня цього року…

Posted by Украерорух/UkSATSE on Laupäev, 11. juuli 2020

В ноябре 2015 года Кабинет Министров Украины запретил транзитные полеты всех российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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