Члены ОПЕК и ОПЕК+ намерены наращивать нефтедобычу – СМИ

13.07.2020, 4:06, Новости дня

Члены ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят возможность постепенного наращивания нефтедобычи в августе. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации издания, предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в день и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн баррелей в день.

Bloomberg сообщает, что на заседании 15 июля участники обсудят, сохранить ли нынешнюю квоту еще на месяц либо смягчить принятые ограничения до 7,7 млн баррелей в день. По информации агенства, представители ряда делегаций больше склоняются к последнему варианту.

О снижении уровня мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Однако из-за рекордного падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади.