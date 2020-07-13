Мнение: Пожар на УДК “Боном Ричард”
13.07.2020, 4:04, Разное
В гавани Сан-Диего горит УДК "Боном Ричард". Сообщают о взрывах внутри корабля и раненых моряках.
Горит явно сильнее китайского УДК проекта 075, который горел весной во время заводских работ.
На текущий момент пожар продолжается. Размер ущерба еще только предстоит оценить.
Онлайн-трансляция пожара.
В тред кастуются любители шуткануть про пожары на "Адмирале Кузнецове".
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет