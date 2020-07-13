 

Мнение: Пожар на УДК “Боном Ричард”

13.07.2020, 4:04, Разное

В гавани Сан-Диего горит УДК "Боном Ричард". Сообщают о взрывах внутри корабля и раненых моряках.
Горит явно сильнее китайского УДК проекта 075, который горел весной во время заводских работ.
На текущий момент пожар продолжается. Размер ущерба еще только предстоит оценить.

Онлайн-трансляция пожара.

В тред кастуются любители шуткануть про пожары на "Адмирале Кузнецове".

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Мнение: Табу на мазохизм

29.05 / Мнение: 2 года без Аркадия

29.06 / Скандалы: «У нас очень строгие родители»

09.07 / В Intel обновили «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

12.05 / Раскрыта полезная во время пандемии коронавируса диета

09.06 / Мнение: Навальный хочет вывести толпы на улицы, чтобы все позаражались?

10.07 / Мнение: Зачистка Сибири и ДВ. Где тонко – там и рвется

05.06 / Учёные назвали продукты, которые помогают выглядеть моложе

20.06 / Захвати ближнего своего

02.07 / За изменение конституции проголосовало 76% проголосовавших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска