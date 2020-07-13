Мнение: Пожар на УДК “Боном Ричард”

13.07.2020, 4:04, Разное

В гавани Сан-Диего горит УДК "Боном Ричард". Сообщают о взрывах внутри корабля и раненых моряках.

Горит явно сильнее китайского УДК проекта 075, который горел весной во время заводских работ.

На текущий момент пожар продолжается. Размер ущерба еще только предстоит оценить.

Онлайн-трансляция пожара.

В тред кастуются любители шуткануть про пожары на "Адмирале Кузнецове".