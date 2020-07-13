Мнение: Ефремов и достоевщина: Желание искупить вину через смерть в тюрьме

13.07.2020, 3:54, Разное

Знаете, что обсуждают друзья и коллеги Ефремова? Он сам принял решение принести себя в жертву – покаяние через страшную смерть в тесном каземате. Это безумие, конечно. Но безумие очень глубокое, русское безумие.

Очень христианская русская классика, которой он столько переиграл (начиная с «Дубровского»), прочно отложилась у Михаила Олеговича Ефремова на подкорке. Он говорит: «Нет больше Ефремова, прощайте». И на самом деле прощается. Адвокат Эльман Пашаев, у которого в 15 лет пьяный водитель, избежавший наказания, убил всю семью. И который не мог отомстить пьяному водителю тогда, будучи ребенком, но может помочь уничтожить себя пьяному водителю сейчас – это для них обоих художественная драма. «Мы – творческий тандем», – говорит Эльман Пашаев. Всерез. Он тоже, тесно общаясь с Ефремовым, уверовал, что его миссия – помочь ему в искуплении.

Все заявления, которые делает адвокат, направлены на то, чтобы общество возненавидело Ефремова. Родня погибшего якобы требует 40 млн. Ефремов вину признавать отказывается. Ефремов ничего не даст этой своре, грызущейся, как животные, из провинциальной Рязани. Ефремов смотрит себе спортивный канал, сидя дома. Мы подаем в суд на тех, кто разглашает данные следствия – ДНК с подушки безопасности, сотрудники ГИБДД, подтвердившие, что за рулем был Ефремов. Даже Коллегия адвокатов в ужасе от того, что творит Эльман Пашаев буквально каждый день, разыгрывая спектакль режиссера Ефремова – взыскание и предупреждение за самопиар. Хотя это не самопиар. Он работает на своего единственного клиента – не для того, чтобы вытащить. А чтобы помочь искуплению. Реальная достоевщина.

Вся семья просит Михаила Ефремова отказаться от адвоката, дочь Анна-Мария даже делает публичные заявления. Но Михаил Ефремов тверд – адвокат останется, у него семья погибла по вине пьяного водителя, он и будет меня защищать – читай «сажать». И сотни страниц заученного текста из русской классики вопиют по-христиански: «Принеся себя в жертву, получишь очищение от греха». И Ефремов уверен, что получит.

То, как ведет себя адвокат, почему-то называют «некомпетентностью». И семья, и коллеги-юристы. Но в данном случае он – не адвокат. Он ведет человека на Голгофу. Добровольную. Он страж и немного палач. Учитывая здоровье Михаила Ефремова, доктора не уверены, что тюрьму он переживет. А ему и не надо – самое лучшее, полагает он, сдохнуть в тюремных застенках, на бетонном полу, под единственной тусклой лампочкой. Так он все себе представляет.

Такое не выдумаешь, даже очень захотев. Такую версию сегодня обсуждают на кухнях, оказывается, в театральных кругах (поскольку театры и курилки пока закрыты), друзья и коллеги Михаила Ефремова. Знающие Мишу, говорят, что он очень совестливый. Не слишком верующий, но очень глубокий человек. Был человек – и нет человека. Он решил, что ему пора «уйти из жизни». Нет, вешаться не собирается. Предать себя в руки правосудия, как Раскольников. И чтобы не отмазываться. Ни в коем случае. Чтобы и адвокат хотел и мог посадить, называя вас «творческим тандемом» после ваших долгих разговоров. И суд не пожалел. И люди тоже плевали в спину и швыряли камни. И дали максимальный срок. 12 лет.

Есть, конечно, Ефремов. Сожранный алкоголем. Но оставшийся человеком. Есть. Но, в принципе, можно с ним попрощаться. Он так решил. Сам. И не пытайтесь его переубедить. Семья не может. Вы в гастроном? А он – на Голгофу.

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