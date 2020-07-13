Группу наркоторговцев задержали в Приморье

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13.07.2020, 3:48, Новости дня

Сотрудники полиции задержали в Приморском крае двоих подозреваемых в изготовлении наркотиков и в перепродаже запрещенных веществ в регионы Дальнего Востока, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы драгдилеров, продававших наркотики за пределами региона. <…> В ходе проведения многоэтапной специальной операции полицейские задержали двоих подозреваемых в наркосбыте. В квартире одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли кусты наркотического растения, а также предметы для изготовления наркотических средств», – говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

По данным МВД, задержанные весной этого года из Хасанского района Приморья переправили на Курильские острова партию гашишного масла. Шприцы с наркотическим веществом были спрятаны в музыкальные колонки.

Подозреваемые признались в причастности к незаконному изготовлению и распространению наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, в прошлый понедельник ФСБ задержала участников преступной группировки, организовавшей поставки синтетических наркотиков в 12 регионов России.



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