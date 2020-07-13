 

Le Parisien – на страже правосудия — во Франции лабрадор работает помощником следователя

13.07.2020, 3:30, Новости дня

В судебных заседаниях французского города Каор принимает участие чёрный лабрадор по кличке Лол: он успокаивает жертв во время процесса своим умиротворяющим взглядом, пишет Le Parisien. Инициатором эксперимента выступил прокурор, который уже признал его удачным и предложил расширить на несколько других крупных французских городов.


Reuters

Во французском городе Каор (департамент Лот) в заседаниях суда принимает участие чёрный четырёхлетний лабрадор по кличке Лол с успокаивающим взглядом, пишет Le Parisien. С марта 2019 года, когда пёс стал работать в местном суде, его вызывали уже 30 раз: он помогал как детям, так и взрослым почувствовать себя увереннее во время процесса. Его воспитанием занималась ассоциация по подготовке собак-поводырей Handi’Chiens, а теперь он живёт пожарной части.

«Изначально он (лабрадор. — ИноТВ) должен был помогать жертвам преступлений сексуального характера, — рассказал французской газете Фредерик Альмендрос, городской прокурор и инициатор этого эксперимента, — однако мы быстро осознали, что он может участвовать во всех этапах уголовного процесса, в делах об ограблениях с применением насилия или убийством, а его поле деятельности очень широко». Отмечается, что Лол любит обниматься и интуитивно понимает, в чём нуждается вверенный ему человек.

Мохнатый помощник не ограничивается одним департаментом: его вызывали на процессы в Монтобан и Тулузу, пишет Le Parisien. Убеждённый в благотворном влиянии лабрадора, прокурор даже отправил свой доклад об эксперименте бывшему министру юстиции Николь Белубэ, призывая к развитию этой инициативы во Франции. Он предполагает использовать «судебных собак» в Парижском регионе, Бретани, Страсбурге, Марселе и Лионе. 



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