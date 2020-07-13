Испанский географ рассказал Le Monde, как коронакризис подчеркнул уязвимость туристических городов

13.07.2020, 3:30, Новости дня

Страны и города, которые делали ставку на туризм, сильнее всего пострадали от последствий коронавируса, пишет в Le Monde испанский географ Микель Агирре Маскарьяно. По его словам, этот сектор экономики уже давно демонстрировал свою уязвимость из-за зависимости от иностранных гостей и разрушал облик территорий, которые выбрали его своей специализацией. Нынешний кризис показал, что необходимо вводить ограничения для потока туристов и отдавать приоритет экологическим и социальным нововведениям, считает эксперт.



Reuters

Туризм стал одним из тех секторов производства, который больше всего пострадали от последовавшего за пандемией коронавируса социально-экономического кризиса, рассказывает на страницах Le Monde географ Микель Агирре Маскарьяно. После ведения ограничений на передвижение, чтобы сдержать распространение вируса, турбизнес оказался в тупике, при этом особенно сильно падение спроса ударило по странам, где он составляет основную часть ВВП.

Так, Организация экономического сотрудничества и развития в последнем докладе под название «Экономические перспективы» указывает сильную зависимость от туризма в качестве основной причины для понимания уязвимости Испании и Италии перед лицом новой экономической реальности. Тем не менее, подчёркивает Маскарьяно, эти страны олицетворяют только видимую сторону проблемы, которая получила распространение по всему югу Европы. Двадцать лет назад поток туристов в средиземноморские страны резко увеличился и стал главным фактором их экономического роста, достигнув в последнее десятилетие даже тех территорий, которые до этого были неизвестны отдыхающим их других государств.

В качестве хрестоматийного примера такого необузданного туризма автор статьи приводит регион Сан Себастьян в Стране Басков. Местные власти проводили стратегию интернационализации и позиционировали город как эпицентр туризма на Атлантическом побережье южной Европы, при этом число иностранных путешественников из США и Франции каждый год только увеличивалось. В связи с этим за последние годы здесь появилось множество организаций и услуг, связанных с туризмом, что вывело этот сектор экономики на первое место по показателям.

Такая специализация оказала глубокие последствия, которые изменили сам облик Сан Себастьяна. Среди самых очевидных: повышение арендной платы из-за распространения квартир для гостей города, повышение цен на товары потребления из-за более высокой покупательской способности приезжих, постепенное исчезновение магазинов у дома и их замена на туристические объекты, а также неудобства, неотделимые от гостиничного и ресторанного бизнеса. Кроме этих недостатков наблюдались и менее заметные, но такие фундаментальные процессы, как отток населения из центра города на более дешёвые окраины, разрушение соседских социальных связей, исчезновение свойственной каждому кварталу динамики и специфики, коммерциализация культурных и исторических ценностей, в том числе гастрономии, традиционного и современного художественного творчества или характерных зданий.

Такие выводы, пишет автор статьи, говорят о недостатках модели города, который в своём развитие сделал ставку только на туризм. Это принесло быстрый доход некоторым группам населения, однако текущий кризис продемонстрировал уязвимость экономики, которая настолько зависит от гостей из-за границы и мобильности на мировом уровне. На протяжении последних месяцев в головокружительном ритме последовали иногда бесповоротное прекращение работы некоторых компаний, увольнения и повышение безработицы. Такие последствия стали последним ударом по туризму, который уже показал свою беспомощность в создании добавочной стоимости и стабильного трудоустройства.

В заключении Макарьяно на страницах французской газеты отмечает, что такие проблемы возникли не только у Сан Себастьяна, но и во многих местах по всему югу Европы. По его словам, нынешнее бедствие может оказаться подходящим моментом для того, чтобы подумать над путём экономической специализации, которую в последние годы выбрало множество городов. Также сейчас идеальное время для того, чтобы отдать предпочтение новым стратегиям развития, которые будут меньше зависеть от непредвиденных случаев в мировом масштабе и больше сфокусируются на нуждах и преимуществах конкретного места. Так, в регионах с сильной зависимостью от туризма можно начать с введение мер для снижения потока путешественников — такой способ уже с успехом опробовали Барселона, Париж и Амстердам. В более широком масштабе последствия кризиса указали на недостатки в экономике, стремящейся к росту любой ценой, и показали необходимость сделать акцент на социально-экологических приоритетах. Кроме того, они также подчеркнули важность и эффективность соседских связей и коллективной солидарности во время чрезвычайных ситуаций. Таким образом, пишет испанский географ в Le Monde, сейчас надо сосредоточиться на развитии экономики путём укрепления более локализованных социально-экономических альтернатив, которые будут рассматривать экологический подход и социальные нововведения в качестве настоящих векторов для развития.