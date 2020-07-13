Мнение: Письмо: “Просто симпатичная женщина”

13.07.2020, 3:10, Разное

Большая часть писем про имидж напоминают вот это.

“Я очень мягкая, если бы не нос”.

luck689

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция.

Мне 42 года, живу с мужем и двумя детьми. Сыновья 20 и 16 лет. Один из них сейчас в армии.

Пытаюсь разобраться в своём имидже.

https://luck689.livejournal.com/pics/catalog

Думаю, что у меня мягкие черты лица, но нос делает его тяжёлым. Получается, что из-за носа я Д-тип, но по характеру я больше подхожу Воздуху наверное, или Эфиру.

(Народ, если вы по характеру Воздух, но нос тяжелый, надо просто отрезать нос)

Когда-то давно, году в 2010 мне на работе коллега сказал: “Красивая ты Анька, но нос тебя портит”. С тех пор, какое-то время я начала мечтать об операции, но после 35 лет во мне что-то поменялось и я приняла себя такой какая я есть.

(Нос всегда портит женщин Д-типа, которые изо всех сил пытаются строить из себя С-тип. Кто может сформулировать, почему? Только не общими словами, конкретно напишите, что такое делают и носят и стряпают у себя на лице женщины, что их нос выглядит уродливо. Именно лишним, безобразным, чужим. И что умеют женщины Д-типа с правильным имиджем, что их нос выглядит очень красивым и все они тоже. Потому что такие как автор с любым носом выглядели бы плохо. Они вообще не видят себя)

В 2009 году решила поменять свою прическу, сходила в парикмахерскую и вот, https://luck689.livejournal.com/photo/album/2302/?mode=view&id=5860 результат не очень…

(Это частая ошибка женщин Д, осветлить волосы и начесать на лицо. Если волосы темные и очень густые, это еще ничего смотрится. А вот в случае автора – ужас. Но это она и сама видит. Как вы думаете, почему от подобным причесок нос визуально становится больше и совсем теряет форму, а глазки превращаются в маленькие и крысиные?)

В 2012 на свадьбу сестры мне сделали причёску и макияж.

https://luck689.livejournal.com/photo/album/2005/?mode=view&id=5178

https://luck689.livejournal.com/photo/album/2005/?mode=view&id=5384

(Макияж не очень, а прическа ничего. Единственная фотография, где она выглядит чуть лучше, потому что похожа на свой тип. А тип ее Камень скорее всего

)

Также считаю, что это было не очень красиво, мне не понравилось.

Стараюсь красить волосы максимально приближённо к своему родному. Макияж только по большим праздникам.

Я, судя по всему, внушаю доверие и выгляжу уверенным человеком, может быть обаятельная.

Делаю выводы исходя из того, что мне никогда не отказывали в работе, выбирая из нескольких кандидатов.

(Она без ума от себя. Значит прогресса в имидже не будет. Прогресс бывает только когда вы видите недостатки и эти недостатки относятся к декорации, а не к конституции. Если вам не нравится ваша конституция и нет понимания, что она заиграет иначе в правильной декорации, прогресса не будет. Если вы считаете себя привлекательными, не являясь такими, вы все время вытягиваете из подруг щипцами корм для короны, и прогресс тоже обратный)

Сексуальной себя не считаю. Просто симпатичная женщина.