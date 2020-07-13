Личное: Перед такими не извиняются

13.07.2020, 3:06, Разное

В своё время я назвала Ритку Дакоту терпилой по жизни. Вчера я назвала её слабоватой в коленках и, как всегда, оказалась права.



Фото: Соцсети

Не прошло и суток с момента скандала с сумками LV, как Дакота уже отступает и даже пытается подмахнуть наехавшей на неё Рудковской.

Пожалуй, процитирую Ритку:

Нет, у меня к Яне Рудковской лично нет ни единой претензии (более того, комментаторов, оскорбляющих её цвет волос, манеру одеваться или божеупаси ребёнка – я жестко и по делу одёргиваю). Нет, она передо мной пока не извинилась, однако я заранее принимаю её извинения, если они всё же поступят. Я извиняю Вас, Яна. Уверена, Вы хороший человек, просто со своими страхами и болячками.

Зачем Рита эта делает? Зачем прогибается перед комичной бабкой из 80-ых?

Да, слабая она. Очень слабая. Не мягкая, не женственная, а именно слабая в самом презренном смысле этого слова.

Такие, как Дакота, готовы простить обидчика, который даже и не думал просить у них прощения.

Почему? Да ссут.

Чего? Да хер их знает. Про таких говорят: «Жил — дрожал, и умирал — дрожал».

Такие в любом коллективе являются омегами. Именно таких загоняют в школе вонючими половыми тряпками в подсобку. Именно таким плюют в чай. Именно таким изменяют. Именно на смс таких персонажей можно ответить завтра, послезавтра или, вообще, проигнорировать. Именно такие вызывают к себе не сочувствие, а презрение.

Именно перед такими не извиняются.

Прочитав мой вчерашний пост и углядев в нём словосочетание «социальная дискриминация», Дакота решила проехать тему LV и Рудковской и провякать про «социальную дискриминацию».

Пожалуй, процитирую:

Но у меня есть и всегда будут претензии к любого рода дискриминации. И если о расовой мы уже ни раз поговорили, о сексуальной говорим изо дня в день, то о КЛАССОВОЙ и СОЦИАЛЬНОЙ говорить вроде как не нужно.

В отличие от Риты Дакоты, я никого не боюсь, а потому продолжу задавать вопросы концерну LVMH, в целом, и компании Louis Vuitton, в частности.

В отличие от Дакоты, меня молчание компании в ответ на мои вопросы не устроит.

Зашла в официальный аккаунт Louis Vuitton в Инстаграме. С первого взгляда очевидно: компания поддерживает права ЛГБТ-сообщества.

Как, впрочем, и концерн LVMH.



Фото: Соцсети

У меня — вопрос: почему в друзьях бренда Louis Vuitton находится Яна Рудковская, которая на вопрос, что она будет делать, если её сын окажется геем, дала следующий ответ:

«Я попытаюсь его какое-то время переориентировать. Но если я пойму, что бесполезно что-то делать, я предложу ему уехать в другую страну».

Переориентировать? Серьёзно?!

Ну, это я ещё не говорю об агитационном ролике за голосование по поправкам в конституцию, в котором снялась Яна. Одна из поправок — дальнейший запрет гей-браков в России.

Louis Vuitton, почему у вас в друзьях бренда — человек, чьи жизненные взгляды идут вразрез с вашими принципами? Или у вас этих принципов, в принципе, нет?

Я вас слушаю очень внимательно.