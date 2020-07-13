 

В Хабаровске прошло ночное шествие в поддержку арестованного губернатора

13.07.2020, 3:05, Новости дня

Поздно вечером 12 июля тысячи жителей Хабаровска вышли на новое шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Кадры с городских улиц разместил Telegram-канал Baza.

Люди выходили с файерами и плакатами; автомобилисты сигналили в знак одобрения.

В городе ходили слухи, что силовики задержали пресс-секретаря Фургала Надежду Томченко, которая 11 июля выступала на стихийном митинге, сообщала Baza.

Спикер записала видеообращение в Facebook, в котором заявила, что обыска и ареста не было. Она призвала участников марша “не устраивать погромов, так как любые перегибы могут только навредить”.

Posted by Надежда Томченко on Pühapäev, 12. juuli 2020

“Московский комсомолец” отмечает, что собравшихся на улицах было значительно меньше, чем 11 июля.

Фургала задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием освободить Фургала. По разным оценкам, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек. Люди скандировали: “Свободу!”, “Москва, уходи!”, “Дальний восток – наш”, “Путина – в отставку”, “Путин – вор”, “Мы здесь власть”.

Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции сейчас являются незаконными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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