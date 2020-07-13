Мнение: ЛДПР как Баскин Роббинс

13.07.2020, 3:01, Разное



Путин со своим полпредом в Хабаровске

Народ в массе настолько наивен и далек от политической жизни, что все время так и тянет заниматься ликбезом. Вот, например, услышав про “протесты в Хабаровске”, многие на полном серьезе стали спрашивать “а что, ЛДПР и вправду так сильна?”, а то и видеть во всем происходящем длинную руку злодея Жириновского. Одновременно те же люди с умным видом рассуждают о том, чем именно, какими своими идеями ЛДПР “зацепила” именно жителей Дальнего Востока, в частности, хабаровчан.

Все эти подозрения или же дифирамбы в адрес жириновцев можно воспринимать только юмористически. Все дело в том, что на просторах бескрайней России никаких партий нет. Просто нет. Фантомом является в том числе и Единая Россия, представляющая собой, как недавно хорошо выразился один кремлевский политолог, не более чем “форму организации служилого чиновничества”.

Что же такое “ЛДПР в Хабаровске”? Можно сказать, что это что-то вроде франчайза. Скажем, если в Хабаровске мы найдем кафе-мороженое “Баскин Роббинс” – глупо будет думать, что это прямо “то самое” американское кафе, управляемое американцами непосредственно из офиса компании Dunkin’ Brands из из города Кантон в штате Массачусетс. Нет – это будет местное заведение с местным персоналом, просто купившее франчайз.

Точно так же и с партиями. Партии в России – не более чем бренд. Зачастую у них, кроме бренда (утвержденного в МинЮсте, что важно!) – нет ничего. Сидит в “региональном представительстве” любой партии полтора человека – уже за счастье. “Оживает” все это хозяйство в любом регионе только за 3-4 месяца до каких-нибудь больших выборов – и даже начинается поиск желающих этот бренд купить.

Вопрос – зачем местные покупают? Он действительно интересный. На самом деле – это что-то вроде федерального налога или сбора. Платный пропуск в мир политики. Например, до 2016 года (!!) избраться депутатом в ГосДуму было в принципе невозможно, не состоя ни в какой партии (после 2003 года и вплоть до 2016 года были отменены выборы по одномандатным округам, оставлены только выборы по партспискам). И вплоть до 2012 года партий в России было… всего 7. 4 парламентских и три “пристяжных” (среди них – “Яблоко”). То есть тому же Фургалу, если он хотел стать депутатом ГД, выбирать не приходилось: или вступать в какую-нибудь партию, или просто оставить саму мысль о депутатстве.

А в 2013 году был и еще более анекдотический случай: тогда на выборах в горсовет Красноярска неожиданно для Москвы победила такая совсем уж диковинная партия, как “Патриоты России”. Почему? А потому что с ней договорился местный “авторитет” Анатолий Быков, под ее брендом пошли связанные с Быковым “активисты”… и они вчистую разгромили “команду” “Единой России”. Можно ли было сказать, что “партия Патриоты России взяла таким образом под контроль краевой центр Красноярск”? Конечно, ни в коем разе: краевой центр взял под контроль “авторитетный бизнесмен Быков”. А “патриотов” он взял только потому, что ему бы никто не дал зарегистрировать собственную, свою партию. Не дал бы в 2013, не даст и сейчас.



Могила Джема (Евгения Васина), “смотрящего” по ДВ

Точно такая же ситуация и с ЛДПР в Хабаровском крае. Нет никаких сомнений, что для Жириновского все выступления в городе стали примерно таким же сюрпризом, как и для рядовых обывателей. Точно так же американские мороженщики из штата Массачусетс были бы чрезвычайно шокированы, если бы увидели в новостях, как под флагом “Баскин роббинса” сотрудники местного кафе, не снимая колпаков, бьются на баррикадах с сатрапами путинского режима. Естественно, первое, о чем бы они поспешили заявить – что они не имеют к происходящему никакого отношения. ЛДПР еще вчера заявила то же самое.

Всё “ЛДПР в Хабаровске” – это МЕСТНАЯ организация, основанная на МЕСТНЫХ связях и местных деятелях, причем, скорее всего, даже не столько Сергея Ивановича Фургала, сколько другого Ивановича – Виктора, по фамилиии Ишаев – фигуры в разы более крупной, бывшего, между прочим, полпреда президента по всему Дальневосточному округу (!), бывшего троекратного (!!) еще с ельцинских времен губернатора Хабаровского края, доктора наук, академика РАН, члена КПСС до 1991 года, “Единой России” с 2003 года (то есть практически с момента появления)… и одновременно (как мне наклеветали друзья-политтехнологи) – “вора в законе” и СМОТРЯЩЕГО по всему Дальнему Востоку, наследника легендарного “Джема”. Ну это вранье, конечно, рассказываю просто так, для хохмы.

Сейчас, кстати, Виктор Иваныч сидит под домашним арестом, в своей московской квартире. По пустяковому, как говорил Остап Бендер, обвинению – типа украл у “Роснефти”… 5 млн. рублей. Больше года уже сидит – с 28 марта 2019 года. Причем – “без права на прогулки” (!!) То есть профессора, академика и доктора наук посадили “на самоизоляцию” практически ровно за год до объявления Путиным ковидного карантина. И до сих пор не выпускают. Но и не судят.



Виктор Ишаев после ареста, 2019 г.

Я, честно говоря, сам малость прибалдел, когда мне рассказали. Абстрактно-то мы все слышали, что “преступный мир сросся с Вертикалью” и его эмиссары, типа, заправляют делами на самых верхних этажах; но чтоб вор в законе – полпред президента??! Круто, что говорить. Это ж не депутат ГД (которых 450 штук) и не губернатор (которых 85).

Но, с другой стороны, всё логично. Более того – только так и должно быть. Если в России последовательно все путинские годы выкорчевывались все легальные структуры и организации возможного сопротивления режиму – то естественным образом должны были остаться только структуры “теневые”, которые полностью уничтожить по определению нельзя.

Они и остались. И даже в чем-то срослись. Ишаевцы сейчас, как я понимаю, пытаются дать бой. Их в этот раз подавят – но они снова возродятся.

А вы говорите – ЛДПР.