Мнение: О покушении на премьер-министра Канады

13.07.2020, 3:00, Разное

О недавней попытке покушения на премьер-министра Канады Трюдо.

О покушении на премьер-министра Канады

2 июля 2020 года канадская конная полиция RCMP арестовала Кори Хантера 46 лет, после того, как тот выбил своим пикапом ворота Ридо Холла – официально резиденции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и генерал-губернатора Жюли Пайетт. Харрен –ветеран армии Канады , а сейчас резервист, был вооружен до зубов – штурмовая винтовка М14, заряженный револьвер военного стандарта, незаконный магазин с расширенным объемом, и два заряженных дробовика.

Список обвинений Харрену включает 21 преступление, связанное с огнестрельным оружием, и словесные угрозы в адрес Трюдо – «сознательно произнес угрозу причинить премьер-министру Джастину Трюдо смерть или телесные повреждения». При этом сначала RCMP утверждали, что Хантер хотел вручить Трюдо «записку», но отказались сообщить ее содержание. Затем СМИ сообщили, что Харрен угрожал во время беседы с RCMP на территории Ридо Холл.

Хотя многое о Хантере неизвестно, ясно, по крайней мере, что он находится под влиянием крайне правых идей.

Он служил в армии с 1997 по 2000, уволился капралом, и стал резервистом в 2019.

В конце марта на инстаграме своего малого бизнеса он перепечатал пост сторонника “QAnon” –крайне правой группы, которая призывает Трампа арестовать и уничтожить своих противников из «глубинного государства» и Демократической партии. В мае в фейсбуке Хантер признал, что опасается потерять свой колбасный бизнес. За час до нападения он перепечатал пост с поддержкой утверждения, что Билл Гейтс и международные организации создали пандемию COVID-19 (это утверждение распространяют крайне правые в США и Германии).

Из поведения Хантера ясно, что он планировал политической убийство. Он проехал на машине, набитой оружием, военными пайками и боеприпасами от своего дома в Манитобе до Оттавы (больше 2500 км), намеренно вышиб ворота официальной резиденции премьер-министра, и пытался пойти дальше пешком, вооруженный до зубов, к дому Трюдо. Его остановила охрана RCMP и разговаривала с ним полтора часа, прежде чем арестовать.

Сам Трюдо, которого тогда не было в Ридо Холл, всего лишь поблагодарил охрану за быструю реакцию на «настораживающий» случай. СМИ практически об этом не писали, и только после предъявления обвинений газета National Post признала, что это «похоже на попытку покушения».

Прокурор отказался обвинить Хантера в преступлениях, связанных с угрозой национальной безопасности или терроризмом.

За день до ареста Хантера, крайне правые экстремисты собрались в Оттаве на Парламентском холме в честь «Дня Доминиона». Плакаты обвиняли «мировую элиту» за фабрикацию кризиса с коронавирусом, требовали отменить все ограничения, введенный в связи с COVID-19, и поддерживали “QAnon”. Среди протестующих было несколько канадский «желтых жилетов» (не путать с французскими), которые постоянно организуют протесты против Трюдо и мигрантов последние полтора года. Хотя неясно, был ли там Хантер, выглядит больше, чем совпадением, то, что он сделал в том же городе спустя всего несколько часов.

Несмотря на претензии крайне-правых к Трюдо, при нем, как и до него, армия Канады больше 20 лет практически без перерыва вела войны и устраивала провокации от Афганистана до Гаити, до Ливии, Сирии и Ирака.

Не удивительно, что в армии усиливается влияние крайне правых и чисто фашистских взглядов. В ноябре прошлого года отчет военной разведки показал, что как минимум несколько десятков военных, поддерживающих крайне правые группы или высказывающих крайне правые и расистские идеи. Никого из них не уволили, но предложили пройти психологическую консультацию, или предупредили. Отчет вышел спустя несколько недель после того, как старший капрал Патрик Мэтьюз бежал в США, после того, как журналист разоблачил его как вербовщика в крайне-правую организацию. В январе ФБР арестовало Мэтьюза за участие в крайне правом террористическом заговоре.

Во время недавно закончившегося локаута 750 рабочих нефтеперабатывающего завода Federated Cooperative Ltd (Саскачеван), управляющий фирмы Скотт Банда появлялся в компании членов United We Roll – крайне правой группы водителей грузовиков, связанных с канадскими «желтыми жилетами», чтобы заклеймить забастовщиков.

Сокращенный перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/07/08/trud-j08.html – цинк

В целом, конечно странное покушение, если он вместо того, чтобы начать шмалять на территории резиденции, полтора часа общался с охраной, а потом еще и прокуратура отказывается признать вооруженное нападение на резиденцию премьер-министра угрозой нац.безопасности или терроризмом.

Эта история перекликается с недавним скандалом в Германии, где спецслужбы разоблачили заговор https://iz.ru/811311/ignat-orbeliani/vechno-pravye-kak-neonatcisty-v-germanii-organizovali-zagovor в бундесвере с участием более чем 200х человек, в рамках которого планировались в том числе политические убийства журналистов, общественников и членов правительства.

PS. На заглавной фотографии Трюдо встал на колено в память о Джоодже Флойде.