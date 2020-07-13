Мнение: Монотонность арестантских будней…

13.07.2020, 2:55, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

4 июля 2010 года (воскресенье)

Дамир С. украл пятилитровый баллон пива. Получил два года лишения свободы. Сидел в Дигитли. Перевели, как первохода в Менделеевск. Здесь ему не понравилось. Кто-то из родственников Дамира оказался знаком с начальником колонии, что находится в Пановке.

Дамира перевели в Пановку. И сегодня он убыл этапом уже в третье исправительное учреждение. А ведь в статье 81 УИК РФ черным по белому написано, что осужденные отбывают весь срок наказания в одном исправительном учреждении.

5 июля 2010 года (понедельник)

Из ФБУ ИЗ-16/2 поступили деньги, зачисленные на мой лицевой счет. Обручальное кольцо и телефонные карты еще в пути.

***

Сдал начальнику отряда телефон. Он будет храниться у инспектора, осуществляющего надзор, в сейфе, а я буду звонить (естественно, в присутствии сотрудника ИУ) по мере надобности уже со своего телефона. Неужели нельзя сделать так же во всех колониях-поселениях? Сколько раз в Дигитли обращался с подобным предложением. А все без толку, приходилось пользоваться телефоном-автоматом и де-факто право на неограниченное количество телефонных звонков (предусмотренное УИК для поселенцев) ограничивалось живой очередью. Потому как автомат – один, а желающих реализовать право на звонок – много.

***

Осваиваю премудрости кулинарии. Сегодня почистил и сварил картошку. Чистить-то её я и раньше чистил. В танковом училище, во время выезда в Тоцкие лагеря, как-то, будучи дневальными по кухне, вдвоем начистили картошки на целый курсантский батальон (более 300 человек). Так что, чистка картошки на пятерых и времени много не заняла, и утомить не успела. А вот варить довелось впервые. Как выяснилось – не досолил, а если точнее, вообще забыл посолить.

6 июля 2010 года (вторник)

Самое страшное в лишении свободы – это нудное, монотонное, отупляющее однообразие арестантской жизни. Это как китайская пытка, капля за каплей, падающая на темечко, сводит бедолагу с ума. Однообразие арестантской жизни тоже может свести с ума. Или примитизировать сознание (в строгом соответствии с марксизмом-ленинизмом, небезосновательно утверждавшим, что бытие определяет сознание).

7 июля 2010 года (среда)

С утра в колонию пожаловал полковник Матросов, заместитель начальника УФСИН РФ по Татарстану. Приехал на «подведение итогов оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2010 года». Но сбор личного состава отменили. Потому что отсутствовал начальник колонии. Полковнику ничего не оставалось, как пройтись по колонии и вернуться в Казань.

***

Приезжали отец и Руслан-абый, который традиционно привез целую коробку пряников «ИРЕК».

К приезду их уже поджидали старший брат отца Ахат-абый в сопровождении супруги, дочери и зятя. В общем, устроили небольшой шалман.

Время свидания пролетело стремительно. Когда отец уехал, подумал, что о многом мы так и не успели переговорить…

Долбаная сепарация! Получается, что переводя меня в Менделеевск, наказали отца, жену, друзей. Запрещай – не запрещай, все равно будут приезжать, но теперь дорога на сто километров длиннее. Даже для молодых подобная поездка – дело утомительное, а для отца, в 74 года – подавно.

***

Из «Весеннего» в ИК-10 завезли тонну огурцов и двести трехлитровых банок. Арестанты, отбывающие наказание в колонии общего режима, должны были засолить огурцы. Но, говорят, не успели. Растащили по баракам.

8 июля 2010 года (четверг)

Средь бела дня в ФБУ ИК-10 отключили свет. Караул подняли «В ружье!» и усилили посты охранения. Минут через тридцать подача электроэнергии была возобновлена. Выяснилось, что свет был отключен за неуплату. На промзоне колонии общего режима, к слову, свет, говорят, так и не включили. Все еще договариваются.

***

Дозвонился до Юрия Семеновича Зака. Экспертиза по книге затянулась. Но обещали, что к концу июля она будет готова. И тогда же уйдет и надзорная жалоба в Верховный Суд России. Скорей бы! Сил все меньше и меньше…

9 июля 2010 года (пятница)

С утра приезжала мама Альберта Калымова. Оказалось, что еще 5 июля Менделеевский райсуд удовлетворил ходатайство Альберта об условно-досрочном освобождении. Несмотря на то, что судебные решения об освобождении должны приводиться к исполнению немедленно, Калымов до сих пор в колонии.

Не найдя правды в спецчасти колонии, мама поехала в Менделеевск, нашла прокурора, часа через два вернулась. Вернулась довольная:

– Прокурор звонил в колонию, сказали, что сегодня отпустят…

Не отпустили. Освобождение Альберта отложили на понедельник.

***

Приехали мамы Игоря Мясникова и Жени Спиридонова. Приехали утром. Но свиданий так и не добились, поскольку Игорь и Женя сидят в ШИЗО. Уже 24 дня. Как приехали из Дигитли, так и сидят.

Мамы (к слову, познакомившиеся только сегодня), дождались начальника отряда и «насели» на него. Разговор на повышенных тонах проходил под моим окном. Створки были распахнуты, невольно подслушал:

– В Дигитли у мальчиков не было никаких проблем, от работы не отказывались – говорила мама Мясникова.- А здесь они сразу отказались. Может причина не только в них? Может вы их подвели под «отказ от работы»? Я буду жаловаться прокурору, что вы уже месяц держите их в ШИЗО…

***

Вызвался поехать на заготовку сена. Добровольно. Хотелось посмотреть на Менделеевск (дорога на покос – через город).

Посмотрел. Ужаснулся. Оказывается ФБУ ИК-10 примыкает к химкомбинату имени Карпова. Тому самому, из-за которого Менделеевск считается одним из самых химически загрязненных городов Татарстана. Неспроста женщины, работающие на комбинате, уходят на пенсию в 45 лет, а мужчины – в 55. С бухты-барахты такие льготы Родина не предоставляет.

В Менделеевске запредельный уровень заболеваемости органов дыхания и онкологических болезней.

Но что интересно, Менделеевск – информационно один из самых закрытых населенных пунктов Татарстана. На информационном поле республики города вроде как бы и нет. С чего бы это? Уж не химоружие ли производят на химкомбинате? Или производили? А сейчас утилизируют? В годы работы в «Вестях», а потом в казанском Кремле и председателем ГТРК «Татарстан» про экологические проблемы Менделеевска вообще не слышал.

Когда выберусь отсюда, надо будет разобраться, интересная тема. Как интересен и вопрос: а положены ли какие-либо льготы арестантам, отбывающим наказание за колючей проволокой, но под боком химкомбината? Колючка и забор от химотравы не защищают. Это абсолютно точно. А противогазы и ОЗК здесь не предусмотрены.

Проехали через весь город. Еще километров десять после города. Приехали в поле. Трактора уже свое отработали, уложили сено в тюки килограмм по 200-250.

КамАЗ «принял» всего восемь тюков, самосвал – пять. Но закатили мы их быстро. И почти час ждали, пока машины доедут до колонии, разгрузятся и вернутся.

В барак попал около часа ночи. Спал, как убитый.