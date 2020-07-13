В общежитии в Киеве вспышка COVID-19, все зараженные – иностранцы

13.07.2020, 2:00, Новости дня

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом 12 июля проинформировало в Facebook Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

“Всего в общежитии выявлено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех в настоящее время неизвестно”, – говорится в сообщении.

Установлено, что контактных лиц 13, их планируют направить на самоизоляцию, но местонахождение шести человек не выяснено.

“В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен”, – рассказали в Госпродпотребслужбе.

По состоянию на 12 июля общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек.

В Киеве за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 67 человек.