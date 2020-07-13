 

В Офисе президента Волынскую область назвали Луцкой

13.07.2020, 2:00, Новости дня

Офис президента Украины 12 июля разместил в YouTube видеоотчет о поездке Владимира Зеленского в Луганскую, Черновицкую и Волынскую области, при этом в титрах последний регион был назван Луцкой областью.

Ошибку заметили и через некоторое время ролик перезалили с правильным титром. Однако пользователи YouTube сохранили первоначальный влог. Неверный титр – на 20.40 от начала.

ВИДЕОВидео: Конкурент – новини Луцька та Волині / YouTube

Это не первый географический курьез от сотрудников Офиса президента. В 2019 году они перепутали Литву с Латвией, а столицей Канады назвали Торонто (а не Оттаву).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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