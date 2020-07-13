 

Белковский: Ходят слухи, объектом вакцинации стал Путин. Теперь признать, что эта вакцина не работает, нельзя

13.07.2020, 2:00, Новости дня

Ряд высших должностных лиц РФ могут быть вакцинированы от коронавирусной инфекции новым российским препаратом. Об этом 11 июля в эфире радиостанции “Эхо Москвы” сообщил политолог Станислав Белковский.

“Главная научная новость, конечно, связана с вакциной от коронавируса, которую разрабатывает Московский научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалея. …Она проходит официальные испытания. Минздравом России она еще не одобрена. Проходит она испытания в недрах Министерства обороны, чтобы никто ничего не знал и всу можно было засекретить. Но по некоторым данным, уже значительная группа высоких и высших должностных лиц вакцинировалась от коронавируса с помощью продукции имени почетного академика. И даже, как ходят страшные слухи, объектом вакцинации оказался наш президент Владимир Владимирович Путин”, – сказал Белковский.

По его словам, “теперь признать, что эта вакцина не работает, нельзя, даже если клинические испытания покажут столь непростой результат”.

“Поэтому вакцину, видимо, будут навязывать всем – сначала по вертикали власти, а потом и всем гражданам”, – считает политолог.

О том, что Путин может быть вакцинирован от коронавирусной инфекции, в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман говорил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За сутки в мире зафиксировано 230 370 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 июля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире зарегистрировано более 12,5 млн случаев COVID-19. Россия входит в пятерку стран с наибольшим количество инфицированных – более 727 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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