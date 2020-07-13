 

БДК «Вице-адмирал Кулаков» и подлодка «Орел» прибыли в Финский залив

13.07.2020, 1:48, Новости дня

Большой десантный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и атомная подлодка «Орел» Северного флота прибыли в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде, сообщили в Минобороны России.

«Отряд кораблей Северного флота в составе большого десантного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орел» прибыл в Финский залив для участия Главном военно-морском параде. В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду», – приводит ТАСС слова главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова по итогам совещания в Адмиралтействе.

Экипажи БДК и атомного подводного ракетного крейсера в ходе межфлотского перехода отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время, тренировки по борьбе за живучесть.

«С вахтенными офицерами и штурманами были проведены контрольные занятия по знанию навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря», – подчеркнули в Минобороны.

По итогам совещания Евменов поставил задачу максимально эффективно и тщательно провести тренировки Главного военно-морского парада, которые со вторника начнутся на Кронштадском рейде и на Неве. Ранее они проводились в морских районах Финского залива.

Напомним, в мае министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок. Кроме того, в воздушной части парада примут участие более 40 единиц авиационной техники.

В прошлом году Главный военно-морской парад в Петербурге принимал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. В своей речи глава государства подчеркнул, что РФ будет строить уникальный флот для сильной суверенной державы.

Позже американский журнал The National Interest отметил, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге продемонстрировал «всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота России».



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