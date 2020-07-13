«У народа есть свой голос»

13.07.2020, 1:31, Разное

В Хабаровске после ареста губернатора прошел самый массовый митинг за последние 30 лет. Монологи участников.

В Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске и в районных центрах Хабаровского края прошли несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного накануне губернатора края Сергея Фургала. В Хабаровске по разным оценкам на улицы вышли от 10 до 40 тысяч человек. Это самый массовый митинг в городе с 1991 года.

….«Новая» записала монологи участников митинга.

Владимир Кутепов,инженер крупной транспортной компании:

— Когда появилась информация, что Сергея Фургала задержали, у меня не было никаких сомнений, что это тот самый политический заказ, который мы ждали уже года два, с тех пор как его выбрали. Но очень было обидно смотреть эти видео, как главу региона винтят люди из Москвы, не дав подписать документы о назначении врио губернатора Хабаровского края. У нас что, есть только Басманный суд, который имеет право судить? У нас что, нет краевого суда здесь, в Хабаровске? Мы что, не можем сами разобраться с судьбой нашего губернатора?

Когда в 2018 году был первый тур выборов губернатора Хабаровского края и у Шпорта и Фургала были близкие проценты, то две недели между первым и вторым туром край стоял на ушах, люди увидели, что есть возможность что-то поменять, изменить, и что выбор вообще имеет значение. Фургал стал, можно сказать, символом сопротивления. Потом это вылилось в протестное голосование на выборах в краевую думу. И сама ЛДПР не ожидала, что займет так много позиций в думе.

Это поддержка некой политической свободы и надежды на светлое будущее, возможности что-то изменить в политике. Плюс к этому два года мы наблюдали, как Фургал ведет свои дела: он идет навстречу народу, он задумался о льготных билетах на север Хабаровского края, наводил порядок в школьном питании, не скрывался в своих кабинетах, а выходил к людям.

Я пришел и хочу этим сказать, что в нашем крае не потерпят такого 37-го года, когда по выдуманным статьям сажают главу края, которого выбрал народ Хабаровского края, в том числе я, все мои друзья.

Я вышел сказать, что все уже устали от этого беспредела, такой политики, когда федеральная власть диктует свои условия регионам, хотя в Конституции написано, что наше устройство федеративное, мы должны быть независимы от центра.

Сегодняшнее шествие — это не последняя капля, это первый звоночек. У меня здесь было ощущение, что никто не боится, все понимают, что в отношении человека ведется политическое преследование. И ощущение того, что эти преступления не останутся без внимания со стороны народа, их не забудут.

Фото из соцсетей Любови КраснослободцевойСергей Мингазов,редактор по восточному времени газеты «Ведомости»:

— Сегодня несколько раз упоминали Голунова, что, мол, его отстояли и Фургала давайте отстоим. Люди горды тем, что вышли. Очень много людей за 60. Ощущение, что сегодня кричат «Фургал!», как скандировали «Ельцин!», когда он только начинал свое политическое восхождение.

Я провел самый первый в городе несанкционированный митинг в 1989 году. И был оштрафован. И потом на многие ходил, — такого в Хабаровске не было никогда с 1991 года, тогда после ГКЧП люди тоже на площадь Ленина вышли.

Люди устали от этой власти, люди хотят, чтобы к ним хотя бы по каким-то вопросам прислушивались, они были загнаны в эти изоляционные условия, они с трудом добывают хлеб, они сделали два года назад свой выбор. И связывали с Фургалом хоть какие-то надежды на перемены.

Я пришел не за свободу губернатора. Я пришел в поддержку людей, в поддержку выборов, в поддержку региональной самостоятельности. Беззаконие у нас в стране, к сожалению, для всех. Поэтому я сегодня и за свободу всех, и за свободу политзаключенных, и за свободу слова, и за свободу Сафронова.

Фургала приехали задерживать спецназовцы из Москвы — ну что это такое? У нас что, нет в городе правоохранительных органов?

Это совершенно наглое и беспринципное вмешательство в региональные дела.

А потом — здесь, как с Иваном Сафроновым, вопрос в открытости и гласности. В нашей стране нет справедливой системы правосудия, просто нет, начиная от расследования, кончая судом. И люди требуют в первую очередь открытости и гласности, а не решают, что он убийца или не убийца. Это вопрос. И не должен обсуждаться до приговора суда.

Тем более, что люди здесь жили, они прекрасно помнят и начало 2000-ых, когда ОПГ «Общак» правила Дальним Востоком, и вне отношений с организованной преступностью бизнес вести невозможно было. Его не было — независимого бизнеса от организованных преступных группировок. Ты либо платил ОПГ, либо становился лидером одной из них.

Олеся Усольцева-Зимина,специалист по переписи населения:

— Все считают, что Москва нам просто плюнула в душу. Это наш губернатор, наш выбор, которого нас лишили.

Все это понимают — почему арест произошел сейчас. Сначала мы прокатили «Единую Россию» на выборах губернатора, потом на выборах вообще органов власти, которые были в прошлом году у нас, все места в думе взяли ЛДПР, коммунисты, а недавно прошло голосование по поправкам в Конституцию. У нас одна из самых низких явок. И многие люди вообще просто не ходили в знак протеста, что они не хотят голосовать за такую Конституцию.

У нас предыдущие губернаторы работали только на себя, и край разворовывался, в такие долги загнали, что страшно. А Фургал стал пенсии чиновникам сокращать, стали заводиться уголовные дела в лесной отрасли, этого раньше никогда не было, у нас лес воровали так, что это просто нечто. Леса нет, зверя нет, рыбы сейчас нет в Амуре — у нас московские компании перекрывали устье реки, и рыба вообще не заходила в Амур. Фургал делал много потихонечку — Москве не понравилось. Плюс у губернатора рейтинг по краю больше, чем у господина президента.

Были атаки на нашего губернатора, ему пытались и коррупцию пришить, и воровство, и мошенничество, но ничего не сработало. Наверное, решили убийством доконать.

И люди же понимают, они живут не в информационной пробке, все видят и знают. Народ вышел показать, что губернатор не один, мы с ним, люди ему верят. Люди перестали верить власти московской, а верят своему губернатору. Такие моменты единения были в Хабаровске только на шествиях «Бессмертного полка». Каждый почувствовал себя какой-то силой, способной противостоять произволу.

Виталий Блажевич,профессор, преподаватель русского языка в китайском университете:

— Народ вышел не за ЛДПР, народ вышел за Фургала. Фургал стал символом протеста против «Единой России», против Путина.

Я вышел за свободу Фургала. Больше всего возмущает то, что даже если на нем и висят такие преступления, подозревают его — почему не могут здесь, на месте, разобраться, следствие не могут здесь вести, почему его увезли в Москву?

Этот митинг — возмущение тем, что Москва так вмешивается в наши местные дела. Очень много звучало лозунгов против Путина. Звучало: «Позор Москве!» Имелась в виду центральная власть — это митинг уже не местечковый, а направленный против политики центра. Весь город стоит на ушах. И даже те, кто не был, поддерживали. Мы в магазин заехали, а там продавцы уже говорят, что если бы не работа, они бы тоже пошли.

Это был триггер, спусковой крючок — арест Фургала.

Народ тихо возмущался, что не нравится политическая ситуация, экономическая, а тут увидели, как ему руки закручивают, почувствовали унижение.

Этим задели чувства людей. Много сегодня говорили: «Нам плюнули в лицо!» Люди за Фургала проголосовали, а за Путина (за поправки в Конституцию, предполагающие обнуление сроков президента. — В. М.) не проголосовали. И теперь им просто нагло плюют в лицо.

[Сегодня] — это моральная победа! Нас оскорбили, но мы не стали этого терпеть, мы показали, что у нас есть чувство собственного достоинства!

Сергей Мамаев,организатор и ведущий мероприятий:

— Я возмущен. Возмущен, что так открыто действует Москва, что информация искажается в СМИ. Во-первых, это действительно тот губернатор, которого весь регион считает человеком, который начал что-то менять на Дальнем Востоке. Перед этим был губернатор Шпорт, и все закрывали глаза, качали головой и просто ждали, когда он свалит. А пришел этот и сразу начал с таких дел, которые заставили его уважать. Он снизил зарплату себе очень сильно — наверное, больше чем в два раза. [Снизил зарплату] рядом сидящим чиновникам, снизил пенсии депутатам, которые уходят с высоких должностей и сами себе назначают невероятные пенсии. Стал контролировать, какие госзакупки в правительстве края ведутся, — вот такими простыми способами стал латать дыры в бюджете.

А вчера еще вышла программа по «России», где ведущая сразу назвала его убийцей, и передача была так построена, будто уже доказано, что этот губернатор преступник. И [для меня] это было последней каплей, я понял, что это затрагивает лично меня, мою жизнь, потому что я живу в этом регионе и ощущаю на себе действия этого губернатора.

Мы хотим, чтобы нашим регионом управлял человек, которого мы выбрали. Человек, который запретил чиновникам летать бизнес-классом. Человек, который первые полгода ездил по региону и смотрел, что происходит, своими глазами.

Сегодня на митинге не было никакой агрессии, мы хотели стать увиденными и услышанными.

Виктория Микиша

корреспондент «Новой»