SRF – в Венеции испытали новую систему для защиты от наводнений

13.07.2020, 1:18, Новости дня

В Венеции успешно прошли испытания новой системы мобильных дамб, предназначенных для защиты от наводнений, пишет SRF. После потопа в прошлом году многие с нетерпением ожидали завершения этого проекта. Но есть и те, кто не уверен в эффективности этого сооружения. Они убеждены, что эта 17-летняя стройка — «огромная и беспрецедентная растрата государственных средств», рассказывает швейцарский телеканал.

Когда вода поднимается, Венеция многим рискует: наводнение в прошлогоднем ноябре уничтожило в историческом центре города памятники культуры, музеи и архивы. Поэтому план по созданию сооружения для защиты от наводнений — один из самых ожидаемых проектов Венеции. Но его же многие ненавидят. Строительство системы мобильных дамб длится уже 17 лет. Сегодня её первый раз испытали.

Это генеральная репетиция для защищающего от наводнений сооружения под названием MOSE. Будет впервые произведён полный запуск системы. Такие испытания системы мобильных дамб ещё не проводились. Барьеры будут установлены на трёх входах, чтобы защитить от потопов итальянский город, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате такие кадры как в ноябре, когда из-за бури затопило значительную часть города, а исторические сооружения на побережье были уничтожены, должны остаться в прошлом. Сегодняшняя демонстрация должна показать, что система способна остановить следующее наводнение. Таков план.

Ход строительства, на которое ушли миллиарды, постоянно сопровождался коррупционными скандалами и политической борьбой. До сих пор этот проект остаётся серьёзным вызовом. Нужно было затопить 40 фундаментов высотой в 60 метров и через системы шлюзов соединить их друг с другом под водой. На них потом были закреплены 78 мобильных дамб, каждая из которых весит 300 тонн. Но эта стройка, длившаяся 17 лет, у многих венецианцев вызывает непонимание.

АНДРЕА БАРИНА, основатель общества «Другой город»: 6 миллиардов потрачены на проект, который критикуют многие эксперты по всему миру. Они говорят, что он не сможет эффективно защитить Венецию. Это огромная и беспрецедентная растрата государственных средств.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте лично приехал посмотреть, работает ли система.

ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, премьер-министр Италии: Мы приехали сюда не на торжество по поводу открытия, а на испытания <…> Правительство хочет самостоятельно убедиться в прогрессе строительства.

И похоже первая генеральная репетиция прошла успешно. В полную эксплуатацию MOSE запустят в 2021 году.

Дата выхода в эфир 11 июля 2020 года.