В Хабаровске на акции в поддержку Фургала начались задержания

13.07.2020, 1:15, Новости дня

Жители Хабаровска второй день подряд вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

В воскресенье митингующие вновь собрались на центральной площади Ленина, а затем двинулись шествием по одной из проезжих частей улицы имени Муравьева-Амурского. В акции участвовали, по разным данным, от одной до трёх тысяч человек. Водители в знак солидарности поддерживали участников, сигналя из своих машин, передаёт "Интерфакс".

Полиция города усилила меры безопасности. Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийных акциях, однако люди не разошлись даже с наступлением ночи по местному времени. Сейчас они стоят возле здания правительства края. "Сибирь.Реалии" сообщают, что внутри здания находится отряд ОМОНа.

Также сообщается о первых задержаниях – полиция увезла с площади четырёх молодых людей. В МВД утверждают, что один из них был нетрезв.

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске отмечает, что протесты два дня подряд – исключительный случай для города.

Днём ранее в Хабаровске прошла одна из самых масштабных акций протеста в его истории. По разным оценкам, в ней участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было. Жители требовали, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине, пишет "Коммерсантъ".

Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко пожаловалась на угрозы после марша.

В воскресенье акции в поддержку Фургала прошли также в других городах Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре несколько сотен человек собрались на одной из площадей, держа в руках фотографии арестованного губернатора. В Амурске люди вышли к зданию городской администрации, скандируя "Мы здесь власть!". А жители Николаевска-на-Амуре выстроились на местной набережной с фонариками так, чтобы получилась гигантская надпись "Свобода".

Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. В пятницу Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что губернатор проверяется и на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области.

Сам политик все обвинения отрицает. Многие жители Хабаровска говорят о политической подоплёке уголовного преследования.