 

В Хабаровске на акции в поддержку Фургала начались задержания

13.07.2020, 1:15, Новости дня

Жители Хабаровска второй день подряд вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

В воскресенье митингующие вновь собрались на центральной площади Ленина, а затем двинулись шествием по одной из проезжих частей улицы имени Муравьева-Амурского. В акции участвовали, по разным данным, от одной до трёх тысяч человек. Водители в знак солидарности поддерживали участников, сигналя из своих машин, передаёт "Интерфакс".

Полиция города усилила меры безопасности. Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийных акциях, однако люди не разошлись даже с наступлением ночи по местному времени. Сейчас они стоят возле здания правительства края. "Сибирь.Реалии" сообщают, что внутри здания находится отряд ОМОНа.

Также сообщается о первых задержаниях – полиция увезла с площади четырёх молодых людей. В МВД утверждают, что один из них был нетрезв.

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске отмечает, что протесты два дня подряд – исключительный случай для города.

Днём ранее в Хабаровске прошла одна из самых масштабных акций протеста в его истории. По разным оценкам, в ней участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было. Жители требовали, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине, пишет "Коммерсантъ".

Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко пожаловалась на угрозы после марша.

В воскресенье акции в поддержку Фургала прошли также в других городах Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре несколько сотен человек собрались на одной из площадей, держа в руках фотографии арестованного губернатора. В Амурске люди вышли к зданию городской администрации, скандируя "Мы здесь власть!". А жители Николаевска-на-Амуре выстроились на местной набережной с фонариками так, чтобы получилась гигантская надпись "Свобода".

Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. В пятницу Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что губернатор проверяется и на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области.

Сам политик все обвинения отрицает. Многие жители Хабаровска говорят о политической подоплёке уголовного преследования.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

10.07 / Названа возможная подоплека ареста ингушского депутата Белхороева

20.05 / Ограничения на пересечение границ США с Мексикой и Канадой продлены до 22 июня

04.07 / Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19

01.06 / Китай пообещал США жесткую реакцию на вмешательство в связи с Гонконгом

13.05 / Названа причина высокой смертности от коронавируса

29.06 / ЕС призвали перейти на «язык силы» в ливийском конфликте

12.06 / Le Monde – слишком щедрая господдержка французской экономики возымела обратный эффект

19.06 / Вандалы осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера Канады

13.05 / Электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска