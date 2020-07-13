Киев захотел «модернизировать» Минские соглашения

13.07.2020, 1:08, Новости дня

Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24» выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо модернизировать.

«Наша делегация постоянно говорила, что Минские соглашения требуют модернизации, требуют пересмотра, изменений. Но мы на сегодняшний день остаемся сторонниками того, что следует на сегодняшний день выполнить «Минск», поскольку мы про него договорились, хотя это политические договоренности, <…>, а не какой-то международно-правовой договор», – приводит слова Резникова ТАСС.

Он напомнил, что на саммите лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря 2019 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что Минские соглашения «остаются пока единственным основанием закончить войну и принести мир в оккупированный Донбасс». Резников подчеркнул, что украинская делегация пытается «пробовать достичь мира благодаря Минским соглашениям».

В то же время он заявил, что выполнение некоторых пунктов «Минска» для Киева недопустимо. «На той встрече [в Париже] Зеленский заявил, что условие, которое записано, например, в пункте 8, – о том, что сначала должны состояться выборы, а на следующий день должно произойти взятие контроля над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, – недопустимо. Сначала надо взять контроль над границей, а только после этого проводить выборы. Это один из примеров. Также было разъяснено, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции Украины закреплено не может быть: есть закон Украины, который принят предыдущей каденцией парламента, об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и этого достаточно», – отметил позицию Украины Резников. По его мнению, такая точка зрения Киева поддерживается Германией и Францией.

При этом Резников еще раз озвучил свою недавнюю мысль о том, что решение о выходе из минского процесса может приниматься только лидерами нормандского формата. «Минский формат – <…> это технологичный, логистический центр, который выполняет решения лидеров нормандского формата. Поэтому все делегации, которые работают сегодня в Минске, а сейчас это виртуальный Минск – через видеоконференцию, выполняют технологические задания. Это вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц, открытия новых контрольных пунктов въезда – выезда, прекращения огня, водоснабжения и многого другого», – отметил вице-премьер.

Резников в очередной раз выступил с обвинениями в адрес России, выразив мнение, что «Российская Федерация не выполняет Минские договоренности».

Представитель Украины пояснил, что имеет в виду якобы нарушение Россией пункта об определении населенных пунктов, которые на момент выборов должны быть под контролем Киева, но сейчас не контролируются им, а также утверждает, что «на сегодняшний день РФ со своими оккупационными войсками продвинулась на 1700 квадратных километров больше, нежели это зафиксировано в «Минске».

Напомним, в прошлый четверг Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны, так как «не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда [они] заключались».

После этого заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак потребовал от руководства Украины подтвердить или опровергнуть это заявление. Если с украинской стороны не будет ни подтверждения, ни опровержения, Москва будет расценивать это как выход Киева из минского и нормандского формата переговоров по Донбассу.

Позже Резников заявил, что Минские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита.