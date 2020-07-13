На митингах в Хабаровске начались задержания

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13.07.2020, 0:50, Новости дня

В ночь с 12-го на 13 июля в Хабаровске, где продолжается несанкционированная акция в поддержку губернатора края Сергея Фургала, прошли первые задержания. Об этом сообщает “Интерфакс”.

На центральной площади Ленина четверо молодых людей задержаны полицейскими, один из задержанных находился в нетрезвом состоянии, утверждает корреспондент агентства.

Фургала задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек. Люди скандировали: “Свободу!”, “Москва, уходи!”, “Дальний восток – наш”, “Путина – в отставку”, “Путин – вор”, “Мы здесь власть”.

12 июля массовые шествия продолжились.

Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными. При этом полицейские не применяли никаких мер в отношении демонстрантов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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