 

В состоянии опьянения убил в ДТП семью, а максимум – 10 лет лишения свободы. Объясните почему

13.07.2020, 0:50, Новости дня

В состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и фактически убил всю семью. Погибли отец, мама и дочь, два сына в реанимации. И максимум, что грозит этому убийце за рулем – 10 лет лишения свободы.

Вот объясните мне, почему депутаты этого и предыдущего созыва боятся принять норму о пожизненном лишении прав за управление в состоянии алкогольного опьянения? Такой законопроект и инициатива были.

Почему не увеличат наказание до 15 лет лишения свободы за смерти, которые происходят на дорогах из-за пьяных водителей.

Не надо стесняться, это как раз то преступление, где гуманизация наказания неуместна. Потому что человек сознательно пьет и сознательно в таком состоянии садится за руль.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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