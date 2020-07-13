Мнение: Годовщина Волынской резни

13.07.2020, 0:45, Разное

Годовщина Волынской резни

11 июля 1943 года, ровно 77 лет назад, отряды ОУН-УПА атаковали 96 польских населенных пунктов на Волыни. Это не значит, что было 96 отрядов УПА: после уничтожения одного села они направлялись к следующему. Например, на колонию Гуров напали ночью и перебили около 200 спавших поляков. После этого бандеровцы ворвались в соседнее село Выгранка, где вырезали 150 человек.

На Порицк, где поляки собрались в костеле на праздничное богослужение, УПА напала в 11 утра. В окна церкви бросали гранаты и расстреливали прихожан. Во время нападения убили около 200 женщин, мужчин и детей, которых потом похоронили в массовой могиле.

В то время как убивали прихожан, еще одна группа УПА убивала поляков, которые находились у себя дома. В Хренове убили 150 поляков, также собравшихся на богослужение. В Гуте Майданской вырезали 184 человека. В Киселине – 90 человек. Этот список можно продолжать очень долго.

Эти события известны миру как Волынская резня. Считается, что бандеровцы уничтожили около 100 тысяч мирных, ни в чем не повинных людей. Это массовое убийство мирного населения стало самой большой и самой «эффективной» операцией УПА.

Как это стало возможно? Дело в том, что основу отрядов УПА составили бывшие служащие украинской вспомогательной полиции – полицаи, а командирами стали служащие немецких полицейских батальонов, например, Роман Шухевич.

Эти люди были исполнителями Холокоста, имели опыт массового уничтожения еврейского населения и карательных операций против мирного населения. Они были по горло в крови, поэтому ничего нового для них не было: очередное убийство женщин и детей.

Возникает вопрос: зачем? Поляки, евреи, русские, венгры, чехи – считались врагами украинского национализма. Необходимо было очистить территорию от «вражеского элемента». Евреев уже уничтожили, пришла очередь поляков.

В Польше считают массовое убийство поляков – геноцидом, ученые говорят, что это этнические чистки, но все едины в том, что это преступление против человечности, которое не имеет срока давности. Его организаторы и исполнители – военные преступники, которые должны быть привлечены к ответственности и осуждены.

В Украине другая точка зрения: убийцы женщин и детей объявлены героями, борцами за независимость и участниками боевых действий, им установлены памятники, в их честь названы улицы.

https://www.facebook.com/100000566448011/posts/10217878379418445/?substory_index=10&sfnsn=mo – цинк

https://fishki.net/anti/2362827-volynskaja-reznja-1943-god-fotografii-kotorye-shokirovali-vesy-mir.html – больше фотографий на тему (строго 18+) по ссылке.

На заглавной фотографии, жители польского села Половце замученные в лесу 16-17 января 1944 года.