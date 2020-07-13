 

Страны-участницы ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти

13.07.2020, 0:28, Разное

Страны, входящие в ОПЕК+, могут  увеличить добычу нефти. Об этом сообщают источники Bloomberg и Wall Street Journal.

Члены делегаций нескольких стран утверждают, что сейчас обсуждается сокращение добычи на 7,7 миллиона баррелей в августе, а не на 9,6 миллиона, как планировалось ранее. В РФ крупные нефтяные компании готовятся к увеличению добычи при отсутствии других указаний со стороны Минэнерго, рассказали Bloomberg два представителя отрасли, которые говорили на условиях анонимности.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что пока никаких решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет. Дальнейшие действия, по его словам, будут предприниматься по итогам анализа выполнения сделки и ситуации на рынке.

В июне в ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. О сокращении добычи нефти страны первоначально договорились в апреле. Они пытались это сделать с марта, но тогда переговоры не увенчались успехом: Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, РФ также решила их не сокращать. Это спровоцировало резкое падение мировых цен на нефть, а в РФ и снижение курса рубля.

Источник: Новая газета



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