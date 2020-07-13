Пожар на военном корабле в Калифорнии

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13.07.2020, 0:10, Новости дня

Пожарные борются с огнем, вспыхнувшим на дислоцированном на военной базе в Сан-Диего, Калифорния, десантном вертолетоносце USS Bonhomme Richard после прогремевшего на судне взрыва.

На видео, оказавшемся в распоряжении СМИ, видны клубы дыма, подымающиеся на значительную высоту.

Судно окружено шлюпками, на которых находятся группы спасателей.

По словам пресс-секретаря ВМС США Брайана О’Рурка, весь личный состав эвакуирован с корабля.

СМИ сообщают о 18 пострадавших в результате инцидента.

Как сообщается, в момент инцидента на борту корабля находилось около 160 моряков.



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