Пожар на военном корабле в Калифорнии
13.07.2020, 0:10, Новости дня
Пожарные борются с огнем, вспыхнувшим на дислоцированном на военной базе в Сан-Диего, Калифорния, десантном вертолетоносце USS Bonhomme Richard после прогремевшего на судне взрыва.
На видео, оказавшемся в распоряжении СМИ, видны клубы дыма, подымающиеся на значительную высоту.
Судно окружено шлюпками, на которых находятся группы спасателей.
По словам пресс-секретаря ВМС США Брайана О’Рурка, весь личный состав эвакуирован с корабля.
СМИ сообщают о 18 пострадавших в результате инцидента.
Как сообщается, в момент инцидента на борту корабля находилось около 160 моряков.
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