В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

12.07.2020, 23:53, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 25 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4168 человек.

Днем ранее в Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в прошлую пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.