Мнение: И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

12.07.2020, 23:42, Разное

Достаточно добротный документальный фильм посвященный роли немецкого крупного капитала в создании Гитлера и НСДАП, а также о тех гешефтах, которые немецкий частный бизнес получил от агрессий Третьего Рейха, концентрационных лагерей и геноцида на оккупированных нацистами территориях. Авторы проделали достаточно большую работу, подняв значительный массив отечественных и зарубежных источников, в том числе материалы Нюрнбергского процесса. Фильм достаточно ясно показывает, что нацисты являлись не вещью в себе, а производной от политики немецкого крупного капитала, хотя справедливости ради стоит отметить, что не только немецкого – британский и американский крупный капитал также сыграл немаловажную роль в приходе нацистов к власти.

Аннотация:

Акционерное общество И.Г. Фарбен – экономическое ядро нацистской Германии.

Как немецкий бизнес докатился до национал-социализма?

Почему монархисты – это кадровый базис нацизма в первые годы его существования?

Что такое нацистский госплан в экономике?

Вы когда-нибудь слышали про частные концентрационные лагеря?

Знаете ли вы, что без инициативы немецких предпринимателей не было бы ни Гитлера, ни Второй Мировой войны?

И это говорим не мы, а следственные органы на Нюрнбергском трибунале.

Вообще, в этой работе был использован целый ряд разнообразной литературы. Но основными стали:

1. Боркин, Д. Преступление и наказание И.Г. Фарбениндустри – 1982. Эта работа послужила главным путеводителем по Нюрнбергской документации. Она целиком и полностью составлена на основе первоисточников. Рейтинг доверия – ААА. Иногда не удавалось найти некоторые из указанных первоисточников просто в силу того, что далеко не вся документация есть в интернете. Но все что удавалось найти – соответствовало указанному и поэтому в некоторых ситуациях вместо первоисточников цитировались выдержки из этой книжки.

2. Sasuly, R. IG Farben – 1947. Есть и ее русскоязычный вариант – Сэсюли, Р. ИГ Фарбениндустри – 1948. Главный недостаток книги – плохие первоисточники, а в русском варианте они вообще отсутствуют. Судя по английской версии автор тоже делал свою работу на основе Нюрнбергской документации, но без указания точных, постраничных первоисточников. За что ему жирнющий минус. Это очень плохо. Тем не менее благодаря этой книжке были получены перекрестные подтверждения тех или иных событий, а также даны направления для поисков первоисточников.

3. Отчет полковника Бернарда Бернштейна. Материалы для Нюрнбергских процессов. Самый сочный первоисточник на уровне самих Нюрнбергских процессов.

Report on the Investigation of IG Farben Industry AG by the U.S. Office of the Military Government in Germany

http://www.profit-over-life.org/books…

4. Малые Нюрнбергские процессы. Ссылка на первое издание, в видео использованы материалы из издания второго:

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_L…

5. Кучинский, Ю. Очерки истории германского империализма – 1952. Тоже крайне важная литература, которая раскрывает процесс развития немецкого империализма, а также становление нацизма. Везде есть ссылки на первоисточники. Очень ценная работа.

6. Множество работ по меньше, в видео все указано. По крайней мере почти все.

P.S. В ролике мы обозвали "И.Г. Фарбен" как "Ижи Фарбен", хотя в действительности это звучит не совсем так. По нормальному стоило бы сказать И.Г. Фарбен, но при записи звука выяснилось, что ИГ произносить слегка неудобно. И ладно бы это нужно было сделать один раз. Короче, учитывая сколько раз звучит эта аббревиатура, было решено исказить произношение до Ижи.