«Высший приоритет правительства»

12.07.2020, 23:20, Разное

Гибель рейса МН17: в процесс против РФ вступило нидерландское государство.

По мере того как в уголовном процессе по делу о гибели малайзийского «Боинга» над Восточной Украиной начала проясняться картина событий, в игру вступило правительство Нидерландов. В пятницу оно заявило о решении подать «государственную жалобу» на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Нидерланды как страна, больше всех пострадавшая от катастрофы рейса МН17 Амстердам — Куала-Лумпур (196 погибших), еще в 2018 году вместе с Австралией (38 погибших) возложила на Россию ответственность за свою долю ущерба. Но только после первых двух слушаний по делу в окружном суде Гааги правительство Нидерландов решило, что настал момент официально поддержать иск родственников жертв этой трагедии.

В ходе слушаний в судебном комплексе Схипхол обвинение представило достаточно убедительный массив улик против «четверки» обвиняемых (Игоря Гиркина — «Стрелкова», Сергея Дубинского — «Хмурого», Олега Пулатова — «Гюрзы» и Леонида Харченко — «Крота»). Ему противопоставлены аргументы адвокатов россиянина Олега Пулатова, единственного из четверки, который смог обеспечить себе дорогостоящую защиту. Формально РФ не имеет отношения к этому уголовному процессу.

Отныне Нидерланды как государство являются стороной инициированного ими процесса в ЕСПЧ, поддержав иск группы своих жителей — родственников жертв катастрофы. Государственная жалоба подана одновременно с подачей их индивидуальных жалоб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Они не должны были лететь». В суде по делу о сбитом «Боинге» прокуратура представила свои доказательства: самолет был сбит ракетой «земля-воздух» из «Бука» в Снежном

Почему Нидерланды обратились в ЕСПЧ именно сейчас?

Видимо, сочли массив данных, обнародованных на уголовном процессе в Схипхоле, достаточно убедительным.

Нидерланды, как объяснили дипломатические источники в Гааге, считают очень важным обеспечить справедливость в отношении жертв MH17 и их родственников и с самого начала не исключали никаких правовых средств для достижения этой цели. Кабинет министров постоянно изучает законные варианты и тщательно взвешивает правильные шаги в нужное время.

Корпус ракеты «Бук» рядом с местом крушения малайзийского «Боинга» был представлен Международной следственной группой по расследованию причин крушения MH17. Фото: EPA

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правосудие для 298 жертв катастрофы MH17 «есть и останется высшим приоритетом правительства». «Делая этот шаг сегодня, передавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая иски родственников, мы приближаемся к этой цели», — добавил министр.

В пояснительной записке парламенту он написал, что решение позволит использовать при рассмотрении исков родственников в Страсбургский суд всю информацию, которой располагает правительство. С учетом графика рассмотрения индивидуальных исков, а также других процессов в ЕСПЧ, связанных с гибелью рейса MH17, оно считает уместным подать государственную жалобу именно сейчас.

Нидерланды тем самым открывают доступ ко всей своей информации о гибели MH17.

Они смогут участвовать в судебных слушаниях, отвечать на вопросы ЕСПЧ и при возможности предоставлять новую информацию о гибели «Боинга». Министр Блок поясняет, что трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Россией о государственной ответственности продолжаются, но их результатов можно ждать много лет.

Сделав этот ход, Гаага предвидела резкую реакцию Москвы. Но сочла это уместным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала иск ничем иным, как очередным ударом по отношениям двух стран.

Видимо, для Смоленской площади это решение было несколько неожиданным.

В пресс-службе суда ЕСПЧ в Страсбурге сказали, что жалоба Нидерландов поступила в ЕСПЧ и находится на стадии рассмотрения. Минюст РФ заявил, что ЕСПЧ не уведомлял Россию о поступлении иска. Но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал на своей еженедельной пресс-конференции, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был проинформирован об этом решении.

Вооруженные пророссийские сепаратисты охраняют место крушения малайзийского «боинга». Фото: EPA

Россия решительно отвергает обвинения в своей причастности к уничтожению малайзийского лайнера и защищает от таких обвинений пророссийские вооруженные формирования на Востоке Украины. Возникшая ситуация дает повод РФ продемонстрировать действие новой конституционной нормы и проигнорировать возможное решение страсбургского суда.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе