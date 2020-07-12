 

На УДК ВМС США в Сан-Диего произошел пожар

12.07.2020, 23:08, Новости дня

Несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных судов на базе в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщил телеканал «ABC-10».

По данным местных пожарных, возгорание произошло на борту универсального десантного корабля ВМС США «Бонэм Ричард» (Bonhomme Richard, LHD-6), передает ТАСС.

Вскоре после начала пожара произошел взрыв.

УДК ВМС США «Бонэм Ричард» (Bonhomme Richard, LHD-6) относится к универсальным десантным кораблям типа «Уосп» (от англ. wasp – «оса») и спроектирован для высадки подразделений Корпуса морской пехоты США.

Корабли типа «Уосп» имеют восемь палуб, три из которых (стапель-палуба, ангарная и полетная) непрерывно идут через всю длину корабля. Самолетно-вертолетный ангар длиной 112,8 м располагается в кормовой части корабля между первой и четвертой палубой и имеет высоту 8,4 м. В носовой части корабля после ангара расположены авиамастерские.

На полетной палубе находится взлетно-посадочная площадка на девять вертолетов (шесть с левого и три с правого борта). На кораблях для подачи летательных аппаратов с ангарной палубы на полетную имеются два палубных подъемника – один бортовой и один кормовой. Платформы бортовых подъемников расположены за пределами полетной палубы и для обеспечения возможности прохождения через Панамский канал могут поворачиваться вертикально (располагаясь в походе вдоль борта).

Непосредственно под ангаром между четвертой и седьмой палубами находится доковая камера размером 84,5 на 15,24 м. После доковой камеры в носовой части корабля находятся помещения техники десанта. Под доковой камерой и помещениями техники десанта на уровне седьмой палубы располагаются помещения грузов десанта.



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