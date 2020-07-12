Министр образования США выступила за открытие школ осенью

12.07.2020, 23:06, Новости дня

Министр образования США Бетси Девос высказалась в поддержку стремления администрации открыть школы к осени.

«Мы знаем, что дети заражаются вирусом гораздо реже, чем любая другая часть населения. Ничто в имеющихся данных не показывает, что возвращение детей в школу несет опасность для них», – заявила Девос, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

Она не стала вдаваться в детали о том, какие рекомендации будет давать возглавляемое ею министерство по поводу открытия школ на фоне роста числа случаев коронавируса по всей стране.

Девос также не увидела большой угрозы заражения через детей их родителей, бабушек и дедушек или опекунов.

Отвечая на вопрос, должны ли школы следовать рекомендациям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые президент Дональд Трамп на днях подверг критике за излишнюю жесткость, Девос сказала, что каждое здание школы уникально, как и каждый школьный контингент.

Выступление министра вызвало немедленную реакцию спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси, которая назвала подход администрации Трампа к открытию школ опасным.

«То, что мы услышали от министра, можно охарактеризовать как должностное преступление и невыполнение служебных обязанностей, – заявила Пелоси CNN. – Возвращение в школу представляет самый большой риск для распространения коронавируса. Если есть рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, то они должны стать требованиями».

В ситуации, когда экономика переживает нелегкие времена накануне президентских выборов в ноябре, на которых он добивается переизбрания, Трамп оказывает давление на штаты, с тем чтобы они возобновили работу бизнеса и школ. В пятницу он заявил, что министерство финансов пересмотрит льготный налоговый статус для школ и их федеральное финансирование, если они не возобновят очные занятия.

Однако после того как многие штаты ослабили коронавирусные ограничения, вирус нашел новые точки опоры. По данным Reuters, с начала июля 24 штата сообщили о росте числа новых случаев COVID-19.

Признав, что у министерства образования нет собственных планов безопасного открытия школ, которые ведомство могло быть продвигать, Девос несколько раз подчеркнула, что каждый школьный район и штат должны разработать собственные планы, основываясь на местных данных о распространении инфекции.