Работники ночных клубов и ресторанов перекрыли мост в Херсонской области

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12.07.2020, 22:40, Новости дня

Работники ночных клубов и ресторанов 12 июля перекрывали Антоновский мост через Днепр в Херсонской области, так они выражали недовольство ограничением работы развлекательных заведений до 23.00, сообщает “Укринформ”.

“В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта: частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. Участие в акции принимали около 80 лиц”, – рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев встретился с участниками акции и сообщил, что обращение с их требованиями передано в Кабинет Министров.

“[Министр культуры] Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании”, – написал Гусев в Facebook.

Щойно відбулася ініційована мною зустріч із представниками нічних клубів та закладів харчування Херсонщини. До цього я…

Posted by Юрій Гусєв on Pühapäev, 12. juuli 2020

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Деятельность развлекательных заведений разрешена до 23.00. Ткаченко заявлял, что нарушающие карантин ночные клубы необходимо закрывать до конца пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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