Президентом Польши снова избран Дуда – экзит-полл

12.07.2020, 22:40, Новости дня

12 июля во втором туре выборов президента Польши действующий глава государства Анджей Дуда набрал 50,4% голосов избирателей и выиграл кампанию. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного Ipsos Group, сообщает телеканал TVN24.

За мэра Варшавы Рафала Тшасковского свои голоса, согласно социологии, отдали 49,6% пришедших на избирательные участки поляков.

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Кандидатами на пост президента были зарегистрированы 11 человек.

6 августа завершается срок полномочий Дуды. Чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен был пройти не позже 28 июня.