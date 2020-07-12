Оба кандидата в президенты Польши после выборов выразили уверенность в победе

12.07.2020, 22:16, Новости дня

Действующий глава Польши Анджей Дуда после завершения голосования заявил, что рад победе во втором туре президентских выборов. Кандидат на пост президента Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский также выразил уверенность в победе.

«Я рад своей победе», – приводит слова Дуды ТАСС.

«Выиграть выборы при почти 70-процентной явке – это небывалое событие», – сказал Дуда, поблагодарив всех соотечественников за активную гражданскую позицию.

При этом действующий глава Польши признал, что результаты предварительные.

Тем временем кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский после завершения голосования выразил уверенность, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу.

«Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса», – сказал политик. «Я убежден, что если мы подсчитаем каждый голос, один за другим, то мы победим», – выразил уверенность Тшасковский.

Согласно данным экзитпола, распространенным Польским телевидением после закрытия избирательных участков, Тшасковский получил 49,6% голосов. Действующий польский лидер Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок, набрал, по предварительным данным, 50,4% голосов. Статистическая погрешность составляет 2%.

Напомним, в ходе первого тура выборов в Польше Дуда получил 43,5% голосов, на втором месте оказался кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.