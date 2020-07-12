Отставка в связи с поправками

12.07.2020, 22:15, Разное

Глава российского биатлона Владимир Драчев покинул свой пост добровольно. Объяснение выглядело более чем странно.

С некоторых пор российский биатлон обрел сомнительную славу самого скандального из популярных видов спорта. Давно уже неинтересно наблюдать за очередными «достижениями» и антирекордами, среди которых были и 26 безмедальных гонок. То, что кризис системный, понимают все, а пути выхода из него от сезона к сезону все экзотичнее.

Владимир Драчев отвечает на вопросы журналистов. Январь 2020 года. Фото: РИА Новости

Нынешняя отставка главы Союза биатлонистов РФ назревала долго, и должна была разрешиться в субботу внеочередной выборной конференцией. Но накануне действующий президент Владимир Драчев объявил, что выставлять свою кандидатуру не будет. Таким образом его предполагаемый соперник Виктор Майгуров остался безальтернативным кандидатом, которому можно только посочувствовать. Хозяйство он принимает в состоянии, близком к катастрофическому.

Дойти до жизни такой славному российскому биатлону помогали все понемногу. Каждый новый начальник приходил с идеями вывести его из пике, но падение неуклонно продолжалось. Не помогали ни деньги большого бизнеса, ни забота государства, а раскрученность и популярность в сочетании с невзрачными результатами начинали раздражать уже всех.

Биатлонное сообщество давно перестало напоминать единую семью, а к весне нынешнего года поиски выхода из кризиса стали больше напоминать свару на коммунальной кухне.

И это при том, что второй год Союзом биатлонистов руководил депутат Государственной думы, в прошлом известный биатлонист, чья кандидатура два года назад устраивала чуть ли не всех.

Единственный кандидат на пост президента Союза биатлонистов РФ (СБР) Виктор Майгуров. Фото: РИА Новости

В Драчеве видели чуть ли единственного спасителя российского биатлона. За него было все: знание тонкостей вида спорта, опыт работы в государственной структуре, рассудительность и стремление ладить со всеми враждующими лагерями, желание вернуть биатлону утраченную репутацию как на внутреннем фронте, так и в глазах мировой общественности.

Практически все, что было обещано, ставленник «Единой России» блистательно провалил. От него ждали, что вытаскивать вид спорта из болота будет в первую очередь человек биатлона со связями на госуровне. А получили, увы, типичного «единоросса», сущность работы которого в том и состоит, чтобы пускать пыль в глаза.

Провал следовал за провалом, и дело не только в плачевном состоянии спортивной составляющей — все хуже было с финансовыми делами, от команды стали отворачиваться спонсоры, восстановление СБР в правах отдалялось все дальше, а накапливающееся раздражение вылилось, наконец, в «письмо двадцати», в котором авторитетные в биатлоне люди, в том числе бывшие и нынешние соратники Драчева, перечислив все его проколы, по существу призвали босса уйти в отставку.

Конечно, не один Драчев виноват в том, что падение продолжилось. Собственно, не он запустил губительный механизм, и не в его силах было хоть каким-то образом перезапустить процесс. Он пытался что-то сделать — в частности, отбирать состав сборной по спортивному принципу, но авторитетные региональные биатлонные элиты быстро поставили Драчева на место.

После нынешнего скандального чемпионата мира, где за честь российского биатлона постоял только Александр Логинов, президент СБР откровенно растерялся. Но не нашел ничего иного, чем в лучших традициях правящей партии биться не за биатлон, а за свою должность.

Биатлонист Александр Логинов и президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев. Фото: РИА Новости

Когда правление СБР, пошедшее против начальника, большинством голосов выдвинуло на утверждение свои кандидатуры на должности главного и старших тренеров сборной страны, Владимир Драчев чуть было не переиграл оппонентов, проталкивая свой вариант. По правде говоря, хрен был не слаще редьки, но сверху, то есть из Минспорта, уже раздался сердитый окрик в стиле «если не прекратится бардак, с биатлоном будет то же, что и с легкой атлетикой».

Драчев понял это как поддержку, но за Виктором Майгуровым и его командой тоже были солидные люди. И момент, когда глава СБР должен был понять, что проиграл, Драчев элементарно проспал. Или слишком был уверен в том, что его в конце концов поддержат, и все более или менее уляжется.

А вот сиятельные однопартийцы совсем не были уверены в том, что их ставленник, смирившись с проведением внеочередной отчетно-выборной конференции, выиграет. Больше того — они поняли, что Драчев проиграет, и его не переизберут. Для Владимира Петровича это стало крахом.

То, ради чего он бился последние полгода, оказалось уничтожено одним добрым советом не усугублять ситуацию и сойти с дистанции.

Но требовалось еще и объяснить, почему он уходит. Владимир Драчев, очевидно, с помощью тех же советчиков, объяснился.

Оказывается, в связи с принятием поправок в Конституцию и их продвижением в жизнь, на биатлон у него будет оставаться слишком мало времени. Он, конечно, ни за что бы не покинул свой пост, если бы его не призвали неотложные государственные дела.

Надеюсь, Виктор Майгуров, если случится и ему подавать в отставку, не возьмет на вооружение подобного рода объяснения.

Хотя как знать — Владимир Драчев тоже ведь таким не был. Он таким стал.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»