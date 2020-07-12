 

Ученые рекомендуют жителям 22 штатов воздержаться от поездок

12.07.2020, 22:04, Новости дня

Как сообщили америкаские СМИ 12 июля, Флорида в воскресенье поставила трагический рекорд подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за день: 15300.

Американцы в 22 штатах – почти в половине страны – должны избегать поездок, рекомендует Гарвардский институт глобального здравоохранения.

Институт опубликовал карту, позволяющую американцам оценивать риск поездок. Каждому штату присвоен один из четырех цветов – зеленый, желтый, оранжевый или красный – в зависимости от среднего числа новых случаев COVID-19 за последнюю неделю в пересчете на 100 тысяч человек.

Жители «красных» и «оранжевых» штатов должны воздерживаться от несущественных поездок, считают гарвардские исследователи.

По состоянию на 9 июля, семь штатов – Аризона, Флорида, Луизиана, Южная Каролина, Техас, Джорджия и Алабама – оказались в «красной» зоне. Это значит, что там ежедневно регистрируется не менее 25 новых случаев COVID-19.

4 июля таких штатов было всего четыре: Аризона, Флорида, Южная Каролина и Луизиана, и за это время ситуация там только ухудшилась.

Ранее сообщалось, что в Луизиане в день регистрируется – 25 до 32,2 случаев заболевания. В Аризоне этот показатель составляет чуть меньше 50 новых случаев в день на 100 тысяч человек. В Южной Каролине он составляет около 30.

В переводе на обычные цифры, всего в Южной Каролине подтверждено более 56 тысяч случаев коронавируса, 950 человек скончались. В субботу был зарегистрировано рекордное число новых случаев – 2239.

Более 22 процентов тестов на коронавирус в штате, о которых было сообщено в воскресенье, дали положительный результат. Рост доли положительных результатов свидетельствует о распространении вируса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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