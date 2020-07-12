Опубликованы данные экзитпола по итогам президентских выборов в Польше

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12.07.2020, 21:53, Новости дня

В день проведения второго тура выборов президента Польши после закрытия избирательных участков Польское телевидение опубликовало данные экзитпола по итогам голосования.

Согласно подсчетам социологов, во втором туре выборов президента Польши победил баллотирующийся на второй срок действующий глава республики Анджей Дуда, которого поддержали 50,4% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

Согласно опубликованным данным экзитпола, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию Польши «Гражданская платформа», по предварительным данным, заручился поддержкой 49,6% голосовавших избирателей.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов.

Напомним, в ходе первого тура выборов в Польше Дуда получил 43,5% голосов, на втором месте оказался кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.



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