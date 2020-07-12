“Духовник Поклонской” потребовал, чтобы Путин передал ему власть

12.07.2020, 21:37, Новости дня

Схиигумен Сергий (Николай Романов) выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину, он требует, чтобы глава Кремля сложил полномочия, угрожая в противном случае “полномасштабной духовной войной”. Об этом священник из Свердловской области, конфликтующий с официальной Русской православной церковью, заявил в видеообращении, которое 12 июля разместил в YouTube его представитель Всеволод Могучев.

Новым главой России схиигумен видит себя.

“Три дня – и я наведу порядок в России”, – утверждает он.

По словам священника, Путин, патриарх Кирилл и главный раввин России Берл Лазар привели страну “к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству”.

“Ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть, хазарский каганат! Как получил, так и отдашь, – заявил Сергий. – Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым”.

Он добавил, что события в Хабаровске, где проходят стихийные митинги в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала, стали для Кремля “первой ласточкой”.

ВИДЕОВидео: Всеволод Могучев / YouTube

Сергий известен как духовник “экс-прокурора Крыма”, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и российского хоккеиста Павла Дацюка. Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого он является, – одна из наиболее известных обителей Урала.

Церковный суд Екатеринбургской епархии РПЦ лишил схиигумена Сергия сана за проклятия в адрес высших иерархов и критику власти. В ответ он захватил монастырь и не пускает туда церковное начальство и правоохранителей.