Сорочинскую ярмарку могут отменить из-за пандемии

12.07.2020, 21:37, Новости дня

Проведение Сорочинской ярмарки в 2020 году под вопросом. Об этом на брифинге 10 июля сообщил первый заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин, информирует пресс-служба ОГА.

“Не могу сказать, будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором принимаем решение по обстановке с коронавирусом. Мое личное видение: проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона. У нас нет внутриобластного распространения инфекции. А на ярмарку приедут люди из других регионов. Поэтому есть определенные риски”, – заявил Лунин.

Традиционная ярмарка в Великих Сорочинцах по плану должна пройти 18–23 августа.

Общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 53 521 (+678 за последние сутки). Число летальных исходов COVID-19 увеличилось до 1383 (+11), выздоровело 26 118 человек (+457). Продолжает болеть на данный момент 26 020 человек.

В Полтавской области с начала эпидемии выявлен 331 инфицированный.