 

В Киевской области в ДТП погибли четыре человека – “Киев Оперативный”

12.07.2020, 21:37, Новости дня

12 июля на Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом информирует сообщество “Киев Оперативный”.

По имеющимся данным, легковой автомобиль Mercedes столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль Hyundai.

“В автомобиле Hyundai ехало пять человек – двое взрослых (погибли сразу), девочка восьми лет (также погибла) и еще двое мальчиков 10 и 12 лет (госпитализированы в критическом состоянии)”, – говорится в сообщении.

“Киев Оперативный” утверждает, что проверка водителя легкового Mercedes прибором обнаружила в выдыхаемом им воздухе 1,37 промилле алкоголя (норма – до 0,2 промилле), “также имеются признаки наркотического опьянения”.

Позже в Facebook сообщества появилась информация, что 10-летний мальчик скончался.

UPD: на жаль, ще один хлопчик (10 років) також загинув. Автомобіль #Mercedes (#AI0999HB) зареєстровано на жінку на ім’я…

Posted by Киев Оперативный on Pühapäev, 12. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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