Мнение: Умер Аркадий Бейненсон

12.07.2020, 21:30, Разное

В Москве от коронавируса умер известный журналист и блогер Аркадий Бейненсон.

В 2014-2015 годах он немало писал на тему Донбасса, из-за чего получил большие проблемы в Израиле, где им заинтересовались израильские спецслужбы. По Донбассу и Украине он занимал последовательную антинацистскую позицию. В дальнейшей работал в России, некоторые его материалы были весьма неплохи.

В последние годы работал в Московском доме соотечественников.

Коронавирус Аркадий подцепил еще весной, были даже некоторые улучшения в состоянии, но в итоге врачи его спасти не смогли. Достаточно наглядный пример для тех, кто игнорирует угрозу коронавируса и полагает, что его это может не коснуться.

Аркадию было всего 44 года.

Мир праху.