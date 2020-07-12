СМИ заявили об употреблении британскими атлетами экспериментального напитка на Играх-2012

12.07.2020, 21:30, Новости дня

Перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне 91 британский спортсмен употреблял экспериментальный энергетический напиток под названием DeltaG, информирует Daily Mail.

Издание пишет, что атлетам не гарантировали отсутствие побочных эффектов и, что это не станет причиной нарушения антидопинговых правил.

Спортсмены согласили с тем, что государственное агентство UK Sport не несет ответственность за возможные нарушения или побочные эффекты. О проекте атлетам говорить не разрешалось, передает РИА «Новости».

Отмечается, что напиток содержал синтетическую версию кетонов, синтезируемых в печени и повышающих выносливость и устойчивость к стрессам. СМИ утверждает, что изначально напиток был разработан учеными из Оксфордского университета при финансировании Министерства обороны США для спецназа, чтобы человек мог дольше действовать в тылу врага с минимальным количеством рациона, передает ТАСС.

По данным Daily Mail, у 40% спортсменов возникли побочные эффекты, из-за чего 28 человек перестали его употреблять, а еще 24 позже отказались от участия в проекте, так как считали вещество не полезным.

В UK Sport заявили, что консультировалось с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Британским антидопинговым агентством перед началом проекта.

«Британское антидопинговое агентство в письменной форме после получения разъяснений от WADA подтвердило, что у WADA нет никаких оснований считать данные вещества запрещенными в списке запрещенных веществ и методов 2011 года. UK Sport никогда не будет стремиться выиграть медали любой ценой», – приводит заявление UK Sport Agence France-Presse.

Сборная Великобритании на Олимпиаде в Лондоне завоевала 29 золотых медалей и заняла третье место в неофициальном командном зачете.

Ранее руководитель ВАДА Витольд Банька заявил, что в результате повторных анализов проб российских спортсменов выявлено более 50 атлетов, нарушивших антидопинговые правила, их могут дисквалифицировать.