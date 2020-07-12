Увеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с Арменией

12.07.2020, 21:30, Новости дня

Число погибших азербайджанских военных во время воскресных боестолкновений на границе с Арменией возросло до трех, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Ранее ведомство сообщалось о двух погибших военных и пятерых раненых.

«Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш [сержант] Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Денмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы», – передает сообщение военного ведомства РИА «Новости».

В воскресенье на границе Азербайджана и Армении около полудня произошли вооруженные бои.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.