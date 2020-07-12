 

Увеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с Арменией

12.07.2020, 21:30, Новости дня

Число погибших азербайджанских военных во время воскресных боестолкновений на границе с Арменией возросло до трех, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Ранее ведомство сообщалось о двух погибших военных и пятерых раненых.

«Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш [сержант] Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Денмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы», – передает сообщение военного ведомства РИА «Новости».

В воскресенье на границе Азербайджана и Армении около полудня произошли вооруженные бои.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

15.06 / Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии

21.05 / В Минсоцполитики заверили в отсутствии оснований для резкого роста бедности в Украине

18.05 / Коронавирус обнаружен у шестерых депутатов Госдумы

09.07 / Минпросвещения разрешило провести линейки в школах 1 сентября

07.06 / В Берлине после митинга против расизма полиция задержала сотню человек

22.05 / Пандемия положительно сказалась на популяции пчел в мире

10.06 / Адвокат объяснила слова Ефремова о «договоренности» со следствием

14.05 / Янтарный край готовится к “музейной ночи” в онлайн-режиме

28.05 / Четверть россиян считают коронавирус выдумкой. Они признали, что гуляют на улице и ходят к родственникам – опрос ВШЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска