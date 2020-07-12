Мнение: Главный свидетель по делу группы Дятлова “загадочно” умер

12.07.2020, 21:20, Разное

Мистика какая-то: после того, как Генпрокуратора завершила расследование гибели студентов-альпинистов из тургруппы под руководством Игоря Дятлова (их якобы погубила сошедшая лавина и плохая видимость), пришли печальные вести о смерти человека, который знал об этой истории чуть больше остальных…

Он был тем самым человеком, который впервые лицезрел своими собственными глазами эту холодящую кровь сцену: турист Михаил Шаравин, отправившийся зимой 1959 года в поход по Северному Уралу, наткнулся на тела погибших студентов и на их палатку, из которой опытные профессионалы-альпинисты, охваченные страхом и ужасом, одновременно выбежали и устремились навстречу смерти.

Теперь, после того, как точка в этом деле вроде бы поставлена, Шаравин, хранивший в своей памяти те чудовищные кадры и ставший первым и самым главным свидетелем по возбужденному в СССР уголовному делу, не сможет парировать результатам следствия – он скончался 3 июля на 85 году жизни.

По словам руководителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, все показания Михаила Шаравина, имеющие отношение к поисковым работам на перевале Дятлова, хранятся в Фонде.

Кунцев, кстати, отзывается об усопшем положительно и отмечает его усилия в содействии следствию:

«Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал».

Не кажется ли вам такое совпадение (конечно же, случайное) немного странным? Почему главный свидетель, человек, знающий, очевидно, чуть больше, чем даже следователи, умирает аккурат перед тем, как объявляются результаты многолетнего расследования? И, кстати, родственники погибших склонны не верить официальной версии: они уверенно стоят на том, что причиной смерти молодых ребят стала не “лавина и плохая видимость”, а испытание некоего оружия.

Как думаете, в этом случае “все совпадения неслучайны”?